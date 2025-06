C’è una scelta semplice, ma spesso sottovalutata, che può avere un impatto diretto sulla qualità della vita urbana: destinare il 5x1000 al proprio Comune di residenza. Un’opportunità concreta, senza costi aggiuntivi, per sostenere servizi e progetti che rispondono ai bisogni reali del territorio. Con i fondi raccolti attraverso questa opzione, molti Comuni finanziano interventi sociali, attività culturali, manutenzione di spazi pubblici, sostegno alle famiglie o alle persone in difficoltà. Basta una firma nella dichiarazione dei redditi per trasformare una quota dell’IRPEF in risorsa utile per tutti. Eppure, molti contribuenti lasciano questa casella vuota, permettendo che la loro quota venga distribuita altrove. Una scelta mancata che può fare la differenza. Investire nel proprio Comune significa dunque investire nella comunità in cui si vive. E spesso, il cambiamento comincia proprio a partire da una firma.