Cambio di prospettiva: "I viaggiatori ricercano esperienze uniche"

"Il settore turistico si trova di fronte a sfide complesse e in continua evoluzione, riflesso delle profonde trasformazioni in atto", dice Katia Cazzaniga, Senior Director Corporate Reputation Ipsos. Ipsos, partner del nostro giornale, racconta lo scenario del settore.

"Da un lato, emerge una crescente attenzione all’individualità, con i viaggiatori alla ricerca di esperienze sempre più personalizzate che rispecchino i propri valori e aspirazioni - prosegue - Dall’altro, si osserva una marcata tendenza a concentrarsi sul presente, che influenza i processi decisionali rendendoli più rapidi e talvolta impulsivi. Queste dinamiche rappresentano una sfida significativa per gli operatori del settore, chiamati ancora una volta a ripensare le proprie strategie per anticipare e soddisfare le mutevoli esigenze dei turisti contemporanei".

"In questo scenario, l’Italia è una destinazione dalle potenzialità straordinarie - conclude la Senior Director Corporate Reputation Ipsos - La ricchezza del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, unita all’eccellenza enogastronomica, rappresenta un’offerta consolidata di grande valore. Si stanno, poi, sviluppando nuove proposte, come il turismo lento e i cammini. Questa combinazione pone l’Italia in una posizione privilegiata, tuttavia il turismo evolve in fretta, è, quindi, fondamentale non adagiarsi".

Letizia Magnani