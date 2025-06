Accoglienza a prova di social. Le nuove frontiere del turismo

Nel bel mezzo di una stagione turistica che si annuncia ancora una volta da record per il nostro Paese QN Quotidiano Nazionale, all’interno del ciclo Qn Distretti dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, ha organizzato un appuntamento speciale a Rimini per discutere proprio del sistema dell’accoglienza. Per farlo è stato scelto un luogo iconico come il Grand Hotel Rimini, il preferito da Federico Fellini, dove questa mattina dalle 10.30 alle 13.00 i protagonisti della filiera discuteranno di sostenibilità, digitalizzazione, cambiamento climatico, nuove esigenze dei viaggiatori, crisi geopolitiche e ridefinizione dei modelli di ospitalità.

Obiettivo dell’evento è offrire una visione concreta e strategica per il futuro del turismo italiano, coinvolgendo istituzioni, imprenditori, opinion leader, esperti e testimonial, per un dialogo a più voci tra pubblico e privato, tra visione e azione. Dopo la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti, a partire dalle 10, a introdurre i lavori sarà il vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, che alle 10.30 discuterà di turismo ed economia dei territori con Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. A seguire l’intervento di Roberta Garibaldi, professore all’Università degli Studi di Bergamo, sul tema ’Il turismo tra economia e cultura: un nuovo paradigma per l’Italia’.

Alle 11 è in programma il confronto tra istituzioni e imprenditori sulle nuove strategie per promuovere il turismo locale, valorizzando l’autenticità e i patrimoni territoriali. Parteciperanno al dibattito Beatrice Fontaine presidente Associazione Dimore Storiche Italiane Emilia-Romagna, Roberta Frisoni assessora a Turismo, Commercio, Sport dell’Emilia-Romagna e Alessandro Giorgetti presidente Federalberghi Emilia-Romagna. Al termine verrà proiettato un video, ’Vox populi’, girato in questi giorni con interviste a cittadini, esperti e operatori del settore per offrire uno spaccato autentico delle aspettative e delle preoccupazioni del pubblico sui temi del convegno. Alle 11.35 Katia Cazzaniga, senior director Corporate Reputation Ipsos presenterà i risultati delle ricerche compiute sull’evoluzione dei comportamenti dei consumatori, la percezione della sostenibilità nei prodotti e nei servizi e gli impatti economici e sociali delle trasformazioni nei distretti produttivi. A seguire una tavola rotonda, ’Turismo esperenziale, digitale e internazionale: le nuove frontiere’, dedicata al futuro del settore.

A rispondere alle domande di Manuel Spadazzi, giornalista de Il Resto del Carlino, saranno Andrea Bianchi direttore operativo Fondazione MUS.E Firenze, Andrea Delfini founder e ceo di Blastness e Susanna Jean, Responsabile Offerta 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise. Un confronto a tutto tondo sulle innovazioni del mercato e i nuovi bisogni dei turisti che sempre più oggi programmano le loro vacanze utilizzando le startup dell’hospitality e i portali di booking.

Per questo le strategie di promozione digitale sono fondamentali per intercettare l’offerta e farsi conoscere, in particolare sui mercati internazionali. Al termine dei lavori, dopo le domande del pubblico e le conclusioni, un light lunch che sarà anche un’occasione di incontro e confronto tra gli operatori del settore.