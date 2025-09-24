Vocazione contemporanea. Arti visive e talenti del mondo si incontrano al Centro Pecci

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci nasce nel 1988 per volontà del Comune di Prato e della famiglia Pecci prominenti imprenditori tessili locali che donano il terreno e l’edificio ideato dall’architetto Italo Gamberini. E’ la prima istituzione artistica creata per ospitare mostre ed eventi di arte contemporanea in Italia collegandosi anche alla vocazione alla contemporaneità della città di Prato, il più grande distretto tessile europeo, e alle più varie forme di espressione creativa e di avanguardia. Dal 1988 il Centro presenta, colleziona, documenta e supporta le ricerche artistiche di arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design moda e letteratura, tutte espressioni che avvicinano il pubblico ai grandi temi e allo stesso tempo aiutano a interpretare la realtà del nostro tempo. Ampliato nel 2016 dall’architetto Maurice Nio oggi il Centro è una città nella città: 3000 mq di sale espositive, un archivio e una biblioteca specializzata, un auditorium-cinema, un’arena estiva, laboratori didattici per adulti e bambini, un bookshop, un project space, il bistrot Cargo e il ristorante Myo.

Nel corso degli anni ha organizzato mostre personali di artisti come Robert Mapplethorpe, Gerhard Richter, Lucio Fontana e Alberto Burri, fino a Yves Klein e lo scorso anno Margherita Manzelli e Peter Hujar ma si è anche concentrato in tempi più recenti alla scoperta e alla valorizzazione di personalità come Diego Marcon presentando la sua più grande mostra istituzionale oppure quella dedicata a Massimo Bartolini rappresentante poi dell’Italia alla 60° Biennale di Venezia, o l’artista statunitense Louis Fratino organizzando la prima personale dedicata da un’istituzione artistica. Attenzione particolare è stata posta alle artiste che attraversano o hanno attraversato il territorio toscano come con la prima mostra italiana dell’artista cinese Yu Ji, in residenza a Prato o la collettiva “Colorescenze. Artiste, Toscana, Futuro”.

Nel maggio 2023 apre ‘Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci’ il nuovo allestimento permanente all’interno della nuova ala che permette alla cittadinanza di Prato e non solo di scoprire i capolavori della collezione permanente del Centro Pecci: una selezione di 50 opere, fra le oltre mille che la compongono per un viaggio attraverso i 37 anni dell’istituzione. Con un allestimento immersivo realizzato dallo studio di design “Formafantasma” un’ala dell’edificio diventa per la prima volta sede permanente di opere e materiali collezionati dall’archivio CID che testimoniano la storia dell’istituzione e il suo impegno a promuovere la cultura contemporanea. Un impegno che si rafforza attraverso il programma 2025 dal titolo “Costruire comunità” dove il Centro Pecci si pone come centro culturale e propulsore di incontri, dibattiti e facilitatore di nuove comunità. Il Centro Pecci Books attraverso gli incontri con gli autori approfondisce i temi più urgenti insieme a Centro Pecci Dispacci, il format che analizza temi d’attualità.

La programmazione del Centro Pecci Cinema presenta anche rassegne speciali per emozionarsi ma anche riflettere come ad esempio “Pecci Unici’ dedicata ai film a tematica LGBT, o a David Lynch. L’area educativa, da diversi anni, porta avanti un’intensa attività che spazia dai laboratori didattici alle iniziative contro la dispersione scolastica, dall’introduzione all’arte con il progetto “Primi mille giorni” dedicato a neonati e bambine e bambine sotto i 3 anni, come anche alle mamme; alle attività pensate per le persone affette da Alzheimer e Parkinson. Con le serate del Centro Pecci Night al museo si incrociano laboratori, performance, momenti musicali. A distanza di quasi quarant’anni dalla nascita, il Centro Pecci si è trasformato non solo con l’architettura ma anche con i contenuti, per far sentire a proprio agio chiunque entri negli spazi museali aprendosi maggiormente al territorio, alle sue realtà, alle sue associazioni non solo culturali ma anche sociali.

Stefano Collicelli Cagol

Direttore Centro Pecci