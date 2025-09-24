Mercoledì 24 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Tessile
24 set 2025
Un’aula attrezzata per manodopera qualificata

Come nella maggior parte della filiera tessile, anche il meccanotessile pratese soffre di mancanza di personale per assicurare il ricambio...

Come nella maggior parte della filiera tessile, anche il meccanotessile pratese soffre di mancanza di personale per assicurare il ricambio generazionale. "Abbiamo difficoltà a trovare persone nuove, addetti che siano adeguatamente formati per il nostro tipo di lavoro – spiega Massimo Luchetti, coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord – Abbiamo necessità di manodopera specializzata che sia competente per le nuove tecnologie applicate ai macchinari tessili".

Un’esigenza che ha spinto la sezione Metalmeccanica di Ctn con il suo coordinatore a guardare al territorio e in particolare alla formazione scolastica.

"Ci siamo proposti di chiedere una mano ad una scuola come l’Istituto Marconi – racconta – Con il dirigente scolastico e con Siemens abbiamo allestito un’aula con macchinari ad hoc nella quale i ragazzi, 25 in tutto, potranno apprendere competenze come tecnici in elettronica e robotica. Si tratta di un tipo di manodopera qualificata che per il nostro settore meccanotessile è fondamentale anche in vista del ricambio generazionale. Una sinergia che è stata possibile grazie anche al coinvolgimento delle ditte del meccanotessile, che hanno compartecipato alla realizzazione di questo laboratorio: qui gli studenti avranno a disposizione i prodotti Siemens di ultima generazione e saranno affiancati da insegnanti certificati. A presto questa sperimentazione prenderà il via con il nuovo anno scolastico".

Sa.Be.

