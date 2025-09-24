Un’aula attrezzata per manodopera qualificata

Come nella maggior parte della filiera tessile, anche il meccanotessile pratese soffre di mancanza di personale per assicurare il ricambio generazionale. "Abbiamo difficoltà a trovare persone nuove, addetti che siano adeguatamente formati per il nostro tipo di lavoro – spiega Massimo Luchetti, coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord – Abbiamo necessità di manodopera specializzata che sia competente per le nuove tecnologie applicate ai macchinari tessili".

Un’esigenza che ha spinto la sezione Metalmeccanica di Ctn con il suo coordinatore a guardare al territorio e in particolare alla formazione scolastica.

"Ci siamo proposti di chiedere una mano ad una scuola come l’Istituto Marconi – racconta – Con il dirigente scolastico e con Siemens abbiamo allestito un’aula con macchinari ad hoc nella quale i ragazzi, 25 in tutto, potranno apprendere competenze come tecnici in elettronica e robotica. Si tratta di un tipo di manodopera qualificata che per il nostro settore meccanotessile è fondamentale anche in vista del ricambio generazionale. Una sinergia che è stata possibile grazie anche al coinvolgimento delle ditte del meccanotessile, che hanno compartecipato alla realizzazione di questo laboratorio: qui gli studenti avranno a disposizione i prodotti Siemens di ultima generazione e saranno affiancati da insegnanti certificati. A presto questa sperimentazione prenderà il via con il nuovo anno scolastico".

Sa.Be.