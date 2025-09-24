Un percorso strategico. Filiere forti e tracciabili con il certificato Grs: "Orgogliosi del progetto"

La qualificazione delle filiere: è questo uno dei progetti sui quali sta investendo energie e risorse Confindustria Toscana Nord insieme alle aziende terziste del comparto filati. "Quello che stiamo vivendo è un momento complicato, condizionato dai problemi internazionali, a cominciare dai costi energetici che rimangono elevati e che minano la competitività dei nostri prodotti – dice Gabriele Innocenti, coordinatore del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord –. Le nostre aziende continuano a portare avanti con determinazione gli obiettivi che si sono date. Fra queste, ha una particolare rilevanza strategica la qualificazione delle filiere. Ci sono sviluppi molto positivi del progetto finanziato da Ctn e dalle nostre stesse imprese per la diffusione della certificazione autonoma GRS (Global Recycled Standard) nelle lavorazioni terziste locali del comparto filati per maglieria". Le aziende che l’hanno ottenuta sono già sette (quelle rese note ad ora): Aspatura Arcade, Eurostoffe, Fil 4, LP 5, Materica, Ritorcitura Parisa, Roccatura Romiti & Martini. "Sono imprese di fase che, sostenute sul piano finanziario e organizzativo dalla nostra associazione, hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di affrontare con l’ente di certificazione Icea il percorso verso Grs – spiega Innocenti – La certificazione Grs attesta il contenuto di materiali da riciclo nei prodotti sia intermedi che finiti, la tracciabilità dei processi e il rispetto delle norme ambientali e sociali dalla fase del riciclo stesso delle fibre fino all’etichettatura. Queste aziende sono le prime a giungere all’obiettivo fra quelle del nucleo sperimentale di 25 aziende con cui è iniziato il progetto. Ma queste prime imprese ‘pioniere’ non rimarranno da sole a lungo: altre sono in una fase avanzata del percorso verso la certificazione Grs".

Quali gli effetti di tale processo? "Uno degli effetti si farà sentire sulla tracciabilità dei prodotti, che sarà più agevole, così come sarà più semplice e veloce l’intera gestione dei rapporti di filiera. Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto, di cui non ci risultano precedenti a livello di interi sistemi distrettuali – aggiunge –. La certificazione ha un ulteriore vantaggio: limita il rischio di problemi di illegalità sorti in questi giorni nel distretto parallelo, soprattutto nel comparto dell’abbigliamento con sfruttamento dei lavoratori. E’ importante coinvolgere i brand. Gli audit dovrebbero rivelare la capacità produttiva del singolo e capire se ci sono lavori a nero. Ma come committenti non possiamo andare a fare gli ’sceriffi’ nelle aziende altrui. Ci vuole una volontà politica e di impiego di risorse per fare controlli ad hoc".

Innocenti sostiene che "la filiera si debba proteggere perché è sotto dumping principalmente dalla Cina" e mostra come sia difficile per il distretto sano e di qualità rimanere competitivo. "In Europa e in Italia arrivano filati dai costi irrisori e con differenze macroscopiche: i costi al chilo anche di materiali pregiati come cashmere e ritorti garzati sono dal 35 al 50% di costo in meno rispetto ai prodotti italiani". Sebbene il distretto utilizzi meno la cassa integrazione di altre realtà simili "e pur soffrendo, si sta facendo di tutto per sollevarsi; siamo calati nell’export verso l’Asia e verso l’Europa. A noi restano le briciole: limitarsi a fare capsule non basta più. Ci vogliono scelte politiche che diano vigore al Made in Italy".

Sara Bessi