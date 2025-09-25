"Un focus sulle filiere e le nuove normative legate alla sostenibilità"

"La sfida del tessile a livello europeo è cruciale: riguarda non solo la moda di alta gamma, ma l’intero comparto, con tutte le sue filiere e specializzazioni". Così l’europarlamentare PD, Dario Nardella (nella foto in basso), presente oggi a Prato per il dibattito promosso da Quotidiano Nazionale, nell’ambito del ciclo di incontri di QN Distretti. Al centro della discussione con la direttrice di QN Agnese Pini c’è ’L’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative:

la sfida della sostenibilità".

"La nuova normativa europea sul fast fashion – continua Nardella – rappresenta un’opportunità concreta per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e competitività per le nostre imprese. Sul tavolo restano però temi strategici come l’apertura di nuovi mercati – pensiamo, ad esempio, al Mercosur –, la questione dei dazi imposti dagli Stati Uniti, il rafforzamento dei controlli sulle merci in ingresso, soprattutto dall’Asia, e la necessità di un’effettiva unificazione doganale a livello europeo".

"Non meno importanti – riprende l’esponente del PD ed ex sindaco di Firenze – sono gli aspetti legati all’innovazione tecnologica, alla valorizzazione della creatività e alla formazione professionale in un settore che, considerando anche l’indotto, incide per circa il 6% sul PIL europeo. Prato deve continuare a rappresentare un punto di forza strategico per il tessile europeo".

"L’iniziativa organizzata a Bruxelles prima dell’estate – conclude Dario Nardella –, con i principali protagonisti del distretto, è stato solo il primo passo di un percorso che intendiamo portare avanti, insieme alle istituzioni europee, per tutelare e rilanciare questo settore così centrale per l’economia e l’identità del nostro continente".

e. s.