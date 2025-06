TIM Enterprise: "Nuove soluzioni. Così aiutiamo i territori a mostrare ricchezza"

"L’obiettivo di TIM Enterpise è sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, tra i più ricchi al mondo. Un obiettivo da perseguire attraverso un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze per gli utenti all’interno di spazi reali e virtuali per veicolare una nuova proposta culturale in diversi ambiti". Susanna Jean, responsabile Offerta 5G Verticals & IoT di TIM Enterprise, racconta l’approccio dell’azienda alle sfide del futuro, a partire da quelle al centro dell’evento ‘Qn Distretti Turismo’ a Rimini (iniziativa di cui è mai partner). "Ad esempio, attraverso la Extended Reality, è possibile visitare luoghi lontani o altrimenti non accessibili oppure ancora arricchire l’esperienza in loco, rendendola più completa e coinvolgente – prosegue Jean –. La tecnologia consente di trasferire velocemente enormi quantità di contenuti di alta qualità e avere tempi di reazione bassissimi nelle interazioni fra utenti a distanza. Abbiamo già implementato numerosi progetti pionieristici nel turismo esperienziale, utilizzando realtà aumentata, realtà virtuale ed esperienze immersive multi-view a 360° per valorizzare il patrimonio culturale e il Made in Italy".

TIM Enterprise rappresenta per il gruppo un’area di forte crescita: è l’unica realtà in Italia a poter offrire soluzioni end-to-end digitali all’avanguardia che permetteranno ad aziende, pubblica amministrazione e cittadini di fruire di servizi innovativi. Tra i vari mercati presidiati: Data Center, 5G dedicato, soluzioni per le città e territori smart basate su Intelligenza Artificiale, valorizzazione del turismo e patrimonio artistico e culturale, Industry 4.0, cybersicurezza e sanità.

Il gruppo con TIM Enterprise, in collaborazione con partner tecnologici specializzati, si pone come abilitatore per l’adozione delle tecnologie digitali da parte di istituzioni turistiche, culturali e sportive supportandole nella trasformazione digitale con un ecosistema di tecnologie all’avanguardia come Cloud, Intelligenza Artificiale, 5G, l’IoT ed Extended Reality (Realtà Estesa). L’obiettivo è di innovare i modelli di business e sviluppare nuove esperienze per gli utenti all’interno di spazi digitali e virtuali in cui è possibile veicolare l’offerta culturale, grazie anche alla possibilità di trasferire enormi quantità di informazioni e avere tempi di reazione bassissimi nelle interazioni fra utenti a distanza.

A novembre TIM Enterprise ha presentato a Borgo Panigale (Bologna) il progetto di innovazione tecnologica, nato dalla collaborazione sui circuiti di tutto il mondo tra TIM e Ducati Corse e realizzato in partnership con Qualcomm Technologies Inc. Diverse soluzioni tecnologiche avanzate che TIM Enterprise ha sviluppato per esplorare nuove esperienze immersive. Grazie alle nuove soluzioni digitali di Virtual Reality di TIM Enterprise e al 5G ai visitatori del Museo Ducati viene offerta a 360° una visione POV (Point of View) del Box del Team ufficiale Ducati in MotoGP, con in qualità video fino a 8K oppure in una ‘stanza delle meraviglie’ virtuale la storia dell’iconica Ducati 916, attraverso una collezione interattiva di rare immagini e documenti storici. Presentato anche un caso d’uso di robot connessi in 5G in ambito industriale e logistico, per la tracciabilità delle moto movimentate all’interno del nuovo polo logistico Ducati di Valsamoggia (Bologna).

"Abbiamo realizzato anche la piattaforma di intelligenza urbana ‘TIM Urban Genius’ – chiude Jean –, che raccoglie, elabora e correla i dati delle città e dei territori, generando consapevolezza e conoscenza per supportare i processi decisionali delle amministrazioni. Si tratta di uno strumento avanzato che consente ad esempio di analizzare e promuovere il Turismo, offrendo soluzioni concrete".