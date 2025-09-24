Tessile tra crisi e speranza: "Basta nostalgie del passato. Servono regole e innovazione". Romagnoli, presidente di Ctn, sprona la città: "Il futuro si costruisce sull’industria". E sull’illegalità: "la posizione è coerente da sempre. Chiediamo controlli, vigilanza e se servono anche sanzioni"

Prato e il tessile, tra problemi aperti e fiducia nel futuro. Ne parliamo con Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord.

Presidente, lei ha parlato spesso, oltre che di economia, di Prato in generale, come città e comunità. Non ha risparmiato sottolineature critiche ma ha avuto anche parole di speranza. Davvero possiamo guardare al futuro con relativa fiducia?

"Possiamo e dobbiamo farlo, con lucidità e coraggio. Non servono a niente né lo sconforto fine a se stesso né nostalgie sterili. La Prato del passato, quella “affluente” che mieteva successi così clamorosi da diventare un caso studiato in tutto il mondo, è stata un fenomeno che non può ripetersi e che comunque non potrebbe riproporsi in quelle modalità. Dobbiamo sì guardare al passato ma solo per consolidare valori e identità, traendone stimoli utili a costruire un futuro che può essere senz’altro interessante e positivo".

Un futuro che lei sembra vedere ancora molto legato al manifatturiero, lo conferma?

"Almeno nel medio termine sicuramente. Fra i primati di Prato c’è anche quello di avere la maggiore incidenza di occupazione manifatturiera sul totale delle attività economiche. Sfiorando il 43% di addetti manifatturieri, Prato supera anche le maggiori città industriali del nord. L’anima di Prato è manifatturiera. Parliamo naturalmente di industria innovativa, sostenibile, responsabile".

I risultati della produzione industriale però destano molte preoccupazioni. Qual è il quadro a oggi?

"Certo non soddisfacente. Dalle rilevazioni del nostro Centro studi emerge che anche nel 2° trimestre 2025 il complesso della produzione manifatturiera pratese registra -2,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il tessile nel suo complesso segna un -2,5% che si va a cumulare su una serie per lo più negativa che si è innescata ormai da anni e che ha eroso fortemente i volumi di produzione del distretto. Nell’ambito del tessile sono andati in positivo i tessuti, a quota +2,9% rispetto al 2° trimestre 2024; un comparto, questo, che comprende prodotti sia per l’abbigliamento che per usi diversi e che era stato positivo anche nel 1° trimestre. Positivo anche l’abbigliamento/maglieria, con un +2,7% apprezzabile dopo che dalla fine del 2023 il comparto aveva riportato solo il segno meno. Invece in territorio negativo, -4,5%, i filati, che, dopo una serie di buone prestazioni, nelle ultime stagioni stanno soffrendo. Anche per l’export del 2° trimestre 2025 il dato generale del tessile pratese si conferma in moderato arretramento, in linea con la produzione".

Il settore pratese del tessile-abbigliamento è stato, anche recentemente, investito da problemi scaturiti dall’illegalità. Confindustria Toscana Nord ha una propria posizione che ne vede l’origine in vari fattori. Ce li vuole riassumere?

"Su questi temi la nostra posizione è coerente da sempre. Chiediamo controlli, vigilanza e se servono anche sanzioni. Nello stesso tempo come imprese abbiamo assunto, da molti anni, l’impegno di esercitare e promuovere comportamenti etici, con un’attenzione particolare alle filiere produttive. Quello della legalità è un tema che si sposa strettamente anche con una più equilibrata distribuzione del valore lungo la filiera. Un problema che va ben al di là dei confini del distretto pratese".

Tessile ed Europa, un rapporto difficile? La vostra associazione sta seguendo vari dossier e in molti casi esprime critiche e solleva eccezioni.

"Il rapporto con l’Unione Europea è difficile non solo per il tessile ma in generale per l’industria. Dalle istituzioni europee sono arrivati approcci di cultura industriale deleteri o comunque incerti e dal cui livello deriva più del 70% delle norme che impattano sulle imprese, ma d’altra parte da queste istituzioni giungono e continueranno comunque a giungere importanti risorse strategiche per gli investimenti. Nel caso specifico del tessile, normative in itinere come EPR, End of Waste, ecodesign possono essere decisive per il futuro di Prato in un senso o nell’altro, a seconda di come saranno formulate. Per questo, anche per il tramite delle organizzazioni nazionali del sistema Confindustria, le presidiamo con attenzione e continuità. In gioco c’è davvero molto".