Tessile pratese. Sfida globale per tornare a crescere

Il distretto pratese, uno dei cuori pulsanti della manifattura italiana e modello di economia circolare ante litteram, guarda al futuro con una sfida che non è solo industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. Un percorso collettivo che chiama in causa imprese, istituzioni, politica e cittadini per costruire un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio con la valorizzazione delle filiere. Su questi temi si concentra il nuovo evento del ciclo ’QN Distretti. Le sfide dei territori e dei distretti italiani’, che avrà come protagonista il distretto tessile pratese. L’appuntamento dal titolo ’Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro’ si tiene oggi dalle 17 al Centro per l’Arte Contemporanea Pecci. L’iniziativa, realizzata con il main partner Tim Enterprise e in collaborazione con il Centro Pecci e Ipsos, è l’occasione per raccontare la trasformazione del distretto, favorendo il dialogo tra attori pubblici e privati, tra industria e territorio.

Un’opportunità per il distretto tessile più grande d’Europa alle prese con una crisi che perdura da anni, attraversato dalle difficoltà delle guerre, dei dazi e del caro energia, ma che non intende affatto gettare la spugna. I dati della congiuntura del 2° trimestre del Centro Studi di Confindustria Toscana Nord parlano chiaro: la produzione è a quota -2,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il tessile registra -2,5% (migliore del dato italiano pari a -8,1%). Positiva la performance dei tessuti con un +2,9%. In sofferenza i filati con -4,5% , in aumento l’abbigliamento/maglieria con un +2,7%.

Numeri che mettono a dura prova il distretto che nonostante tutto guarda avanti per governare la sostenibilità, la transizione ecologica e le regole in arrivo dall’Europa. Tematiche al centro del panel finale ’L’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative: la sfida della sostenibilità’: Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ne parlerà con gli europarlamentari Dario Nardella (PD) e Francesco Torselli (FdI).

Con loro si potrà riflettere sulla norma della responsabilità estesa del produttore (Epr) approvata a Bruxelles, che potrà influire sul domani di Prato. Nel primo panel ’Tessile e territorio: il futuro si costruisce insieme’, Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione, affronta con i relatori il tema di come rafforzare il ’sistema Prato’, stimolando il dialogo tra imprese, istituzioni, ricerca e cultura. Relatori sono Gabriele Innocenti, membro del Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all’Economia circolare, Emiliano Melani, presidente Cna Toscana Centro e Luca Giusti, presidente Confartigianato Imprese Prato.

Una lettura del settore tessile sarà condivisa grazie allo scenario Ipsos, con l’intervento di Nicola Neri, Ceo dell’istituto di ricerca. Lo spazio centrale dell’evento moderato da Luigi Caroppo, responsabile La Nazione Prato, è dedicato alle ’Sinergie per un futuro sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile’.

Sostenibilità e rigenerazione dei materiali dall’innovazione nei processi di riciclo fino alla valorizzazione del ’cardato riciclato pratese’, transizione energetica e infrastrutture digitali con l’avvento della multiutility e cultura d’impresa: ne parlano Leonardo Raffaelli, managing director Balli il Lanificio, Gaia Gualtieri, Founder & Ceo DHG, Filippo Giagnoni, responsabile produzione lavatura industriale La Fonte, Sara Dell’Orco, vicepresidente Dell’Orco & Villani, Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise.

Il racconto del tessile si traduce in arte con la mostra di Alessandro e Marco Pugi e Cardato riciclato pratese, in moda con la sfilata di Nonplussed con capi in tessuti vegani indossati dalle modelle di Alex Model e in una delizia per il palato con Pan di stracci di Pasticceria Peruzzi.

Sara Bessi