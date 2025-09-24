Tessile contemporaneo, le sfide. Infrastrutture e cultura d’impresa. Le sinergie per un futuro sostenibile

La culla dell’economia circolare ante litteram, grazie al tessile riciclato, si interroga su come declinare in versione contemporanea il suo know how secolare. Un saper fare che si trova a confrontarsi con sfide non semplici, ma già note, come quella della transizione ecologica e digitale, del ricambio generazionale. Trasformazioni in corso finite nella morsa di una crisi perdurante, aggravata dall’instabilità geopolitica, dalle guerre, dal caro energia, dai dazi, a cui vanno aggiunte l’illegalità che è emersa dal cosiddetto distretto parallelo, fatto di aziende a conduzione straniera, la carenza di ordinativi per cui il ricorso alla cassa integrazione oltre i periodi stagionali canonici pratesi. Infine anche un vuoto politico che si è aperto a luglio col commissariamento del Comune, mentre grazie al coordinamento dell’amministrazione comunale il Tavolo del distretto ha aperto una via per Bruxelles. Intanto, va avanti una infrastruttura determinante per l’economia circolare come quella dell’hub tessile, che sarà pronta il prossimo anno. Domani per affrontare i nodi di un distretto che non intende gettare la spugna, fa tappa al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci il ciclo di incontri "QN Distretti" con il convegno "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro" (inizio ore 17). L’evento è occasione per raccontare le trasformazioni del distretto in chiave contemporanea e per offrire una visione concreta e condivisa sul futuro del settore grazie il dialogo tra attori pubblici e privati, tra industria e territorio. L’appuntamento ha come main sponsor TIM Enterprise in collaborazione con Museo Pecci e Ipsos.

I dati della congiuntura (Centro studi di Confindustria Toscana Nord) parlano chiaro: segno negativo per la produzione anche nel 2° trimestre 2025 (-2,9% rispetto allo stesso periodo del 2024) con il tessile a -2,5% (performance migliore rispetto al dato italiano a -8,1%) e con i tessuto +2,9%; infine male a -4,5% i filati, come pure il meccanotessile a -10,4%, mentre bene per abbigliamento/maglieria con un +2,7%. Un settore che sta vivendo una fase di profonda trasformazione alla quale il distretto sta rispondendo con efficienza. Come ha dimostrato la partecipazione massiccia alle fiere: a luglio scorso sono stati 118 gli espositori pratesi a Milano Unica, 31 quelli a Pitti filati, vetrine essenziali per presentare Prato e il suo know how alla clientela sia nazionale che estera.

Sara Bessi