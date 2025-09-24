Stati generali della moda a novembre. Sostenibilità e transizione ecologica

Il 20 novembre prossimo, Prato scriverà una nuova pagina nella storia della moda italiana. Nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni di Confartigianato Imprese Prato, debutta infatti un format inedito destinato a lasciare il segno: gli Stati Generali della Moda.

La prima edizione, ospitata presso il Museo del Tessuto, sarà interamente dedicata al Tessile, settore che rappresenta l’anima e l’identità produttiva del territorio pratese. Un appuntamento di respiro nazionale che metterà attorno allo stesso tavolo imprenditori, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni, pronti a confrontarsi sui temi più urgenti e strategici per il futuro del settore.

Al centro del dibattito due sfide decisive: sostenibilità e transizione ecologica. Argomenti che non riguardano soltanto l’evoluzione dei processi produttivi, ma anche il ruolo che il Made in Italy potrà giocare sui mercati globali in termini di innovazione, responsabilità ambientale e competitività.

Prato diventa così il punto di partenza di un percorso che proseguirà nei principali distretti della moda italiana, ciascuno dedicato alla propria specializzazione. Un progetto che ambisce a creare una rete di dialogo e collaborazione per ripensare il futuro della moda, partendo dai territori che ne costituiscono la spina dorsale.