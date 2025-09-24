Sos Made in Italy: è sotto attacco : "Rimettere al centro la manifattura"

Riportare la manifattura, in particolare quella artigiana, al centro dei valori che da sempre fanno del Made in Italy un sinonimo di stile, cultura bellezza e qualità. Un’azione che, per Moreno Vignolini, presidente nazionale della Federazione Moda di Confartigianato, appare prioritaria davanti a una situazione che vede il settore in quella che lui stesso definisce "tempesta perfetta".

Quali sono le componenti di questa tempesta perfetta?

"Il settore moda attraversa ormai da tempo una situazione molto difficile i cui segnali di uscita purtroppo sono ancora molto deboli. Le cause principali sono tre: in primis i dazi internazionali che condizionano gli scambi; la crisi dei consumi che colpisce in particolare beni non indispensabili come quelli della moda; e infine un crescente screditamento del marchio Made in Italy a livello internazionale come marchio di eccellenza sinonimo del bello e del ben fatto".

In che senso il Made in Italy rischia di perdere credibilità?

"Il rischio è quello di una forte crisi di identità a livello internazionale. Abbiamo tre episodi che ci devono far riflettere in questo senso. Il primo riguarda gli scandali legati a casi di sfruttamento del lavoro emersi nella filiera di alcuni grandi marchi della moda: l’effetto mediatico in termini di danno di immagine è stato enorme. Il secondo è più simbolico: un importante marchio testimonial del made in Italy ha presentato un sandalo dichiaratamente prodotto in India a un prezzo elevato, dimostrando che in certi casi più che il Made in Italy conta solo il peso del marchio. Il terzo episodio ci tocca da vicino: un incremento delle importazioni di filato cashmere in Italia, rischia di mettere in difficoltà la filatura laniera italiana, che è un’eccellenza mondiale. Se non corriamo ai ripari, rischiamo di perdere la fase forse più importante in assoluto della filiera tessile".

Come si può ridare forza al Made in Italy?

"Questo è oggi un problema importante ma anche una grande opportunità. Dobbiamo partire dalle imprese artigiane, che sono la garanzia autentica del 100% Made in Italy: producono qui, vivono qui, hanno filiere radicate sul territorio. Serve un’operazione di identità e di valorizzazione del lavoro di queste aziende, perché il vero valore aggiunto sta nella loro capacità di unire creatività, tradizione e qualità".

Cosa significa concretamente rimettere al centro la manifattura?

"Significa andare oltre i provvedimenti emergenziali come cassa integrazione o aiuti finanziari, che pure sono necessari, e impostare una vera politica industriale. Bisogna insomma andare oltre l’emergenza e fare un ragionamento di politica industriale, affrontando nodi strutturali come il costo dell’energia, che in Italia è più alto del 20% rispetto ad altri paesi. Serve un piano di efficientamento energetico nazionale e il coraggio di ragionare su nuove fonti di approvvigionamento, non solo rinnovabili, e la volontà di cambiare il calcolo del costo dell’energia adeguandosi agli altri paesi europei. E poi un’attenzione vigile sulla legalità".

Ci sono iniziative specifiche che state portando avanti?

"Sì, ad esempio, come Confartigianato, siamo promotori di una legge per la certificazione di legalità delle filiere: isolare i pochi casi di illegalità, ma soprattutto premiare e tutelare chi lavora bene e in trasparenza. Poi c’è il tema degli incentivi alla riqualificazione degli impianti produttivi: digitalizzazione, efficientamento energetico, revamping dei macchinari. Sono strumenti che possono rendere le imprese più competitive".