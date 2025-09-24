Sfida della ripartenza. Nel mezzo della crisi. L’innovazione nel dna forte dei valori storici

Una crisi più conclamata di quella che sta vivendo il territorio pratese risale agli anni che sfociarono nella grande manifestazione del distretto in cui si gridava "Prato non deve chiudere". Era il febbraio del 2009. Prato si risollevò, la convalescenza fu lunga e dolorosa. Dissero addio decine di aziende, Pmi, che non riuscirono ad affrontare un mercato profondamente cambiato nel solco della globalizzazione sempre più estesa.

In questi ultimi anni, dal 2020 in poi, non c’è stato tempo per tirare il fiato e ritrovare un sorriso duraturo perché gli avvenimento e le congiunture internazionali si sono abbattuti, uno dopo l’altro. Gli anni del Covid, le guerre tuttora in corso, i costi energetici alle stelle, il ritorno dei dazi pesanti made in Usa. Una combinazione nell’arco di cinque anni che ha messo a dura prova la tenuta del sistema. Dall’incertezza si è passati allo stallo e alla crisi.

L’identikit pratese rimane ancorato all’eccellenza. Nel settore tessile: 7.119 aziende attive, 2.548 imprese tessili, 4.571 imprese di abbigliamento, 2,3 miliardi di euro di export annui, 3% della produzione tessile europea. La città mantiene forte il suo dna produttivo. Resiste pure il "laboratorio di vita": anche in questo caso i dati parlano chiaro. 198.000 abitanti, appartenenti a 125 nazionalità e la più alta incidenza di cittadini stranieri in Italia: Prato è città aperta e multiculturale, dove tradizione manifatturiera e innovazione convivono da secoli. Ma adesso storia e futuro devono i conti con nuovi scenari.

Due internazionali, uno interno. L’export regge ma non traina più come prima del Covid, il mercato del lusso è in affanno; le normative europee su certificazione e sostenibilità pongono interrogativi forti sulla tenuta delle imprese che devono adattare la produzione alle regole comunitarie. In più c’è la crisi cittadina, senza sindaco, giunta e consiglio comunale: un terremoto amministrativo e politico.

Le conseguenze sono visibili plasticamente. Si dava molto credito alla penetrabilità del cosiddetto Tavolo di distretto nella burocrazia europea. Tutto congelato. E’ nato come iniziativa strategica per sostenere la transizione ecologica, digitale e l’innovazione delle imprese. Costituito attraverso un protocollo d’intesa firmato nel settembre 2022, il tavolo coinvolgeva il Comune di Prato, le principali associazioni di categoria Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Il Tavolo di Distretto è nato inizialmente con l’obiettivo di garantire una gestione trasparente, efficiente ed efficace della dotazione di 10 milioni di euro stanziati dal governo Draghi a sostegno del distretto tessile. Con il tempo, si è evoluto in un luogo permanente di confronto e coordinamento, assumendo una visione ampia e condivisa delle sfide del comparto tessile e del sistema moda toscano, affrontando temi strategici per il futuro del territorio. Era partita anche una "missione Bruxelles" con l’obiettivo di aprire una sede stabile di Prato nel cuore dell’Europa in collaborazione anche con la Regione Toscana. Adesso il tavolo di fatto è congelato. Si passa da una campagna elettorale all’altra (Regionali prima, comunali poi). E il distretto resta orfano della spina dorsale dell’amministrazione comunale nonostante gli appelli ad andare avanti. Poi c’è la vergogna di sfruttamento lavorativo e illegalità diffusa nel cosiddetto "distretto parallelo" di imprese senza scrupoli.

"Non dobbiamo consentire, noi pratesi, di essere sopraffatti dallo scoraggiamento - ha detto all’inizio di settembre Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord a La Nazione- dobbiamo invece, e possiamo, ripartire da noi stessi, dai valori che Prato incarna da sempre. L’intraprendenza, l’attenzione verso la modernità, l’apertura al cambiamento, la vocazione all’inclusione, la concretezza, l’apprezzamento per il “saper fare” e per chi ne è portatore". Perché "Prato rimane un pilastro del made in Italy: la nostra provincia è la prima in Italia per incidenza di occupazione manifatturiera sul totale delle attività economiche, con circa il 43% degli occupati nel manifatturiero, ben superiore alla media italiana e toscana. Anche in tempi di crisi globale del tessile, riusciamo a contenere i danni e a difenderci meglio di molte altre realtà". Certo ha detto con chiarezza "Prato e la sua industria stanno camminando in un contesto di grandi incertezze, in un mondo ferito da conflitti militari ed economici, in un territorio che presenta sacche di illegalità e sfruttamento diffuse, ma imprenditori e lavoratori dimostrano determinazione: non è un semplice “portare avanti”, ma un impegno quotidiano, con una forte attenzione al valore del lavoro e al rispetto delle norme di sicurezza e legalità".

C’è da combattere attività fuorilegge specialmente nella produzione del Pronto Moda. Le inchieste della procura si moltiplicano, i casi di sfruttamento non si arrestano. Tutta la filiera anche al servizio di brand famosi è sotto i riflettori.

"Un’economia sana e progressiva deve basarsi su imprese e attività che agiscono in modo trasparente e corretto, sostenendo tutti i costi che una società moderna impone, contribuendo alla spesa pubblica e nelle forme di una concorrenza leale. In caso contrario le distorsioni

penalizzano e portano degrado anche all’economia sana" ammonisce l’ex sindaco Marco Romagnoli, esperto delle dinamiche del distretto.

La sfida, difficile, della ripartenza del distretto tessile è tutta da giocare.