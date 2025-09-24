Servizi in crescita, tessile in crisi. Il distretto pratese è a due velocità

Resilienza e dinamismo: sono queste due peculiarità che contraddistinguono il tessuto imprenditoriale della provincia di Prato insieme anche a quella di Pistoia a fronte di un contesto regionale e nazionale segnato dalla contrazione. Un quadro che emerge dall’analisi condotta dall’ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio di Pistoia-Prato. Stando ai dati, il primo semestre del 2025 si chiude con un totale di 56.496 imprese attive, registrando una crescita dello +0,4% rispetto a giugno 2024. Un risultato in netta controtendenza con la media regionale (-0,4%) e quella nazionale (-0,6%), confermando la vitalità del territorio. L’analisi rivela un andamento a due velocità: la crescita complessiva è trainata dal leggero incremento in provincia di Prato (+0,7%), mentre Pistoia registra una sostanziale tenuta (-0,1%).

"Il dato complessivamente positivo è un segnale incoraggiante, ma la nostra responsabilità è guardare oltre la superficie con lucidità. E sotto la superficie, i numeri rivelano una fragilità strutturale che non possiamo sottovalutare: la crescente divergenza tra la forte dinamica dei servizi e la profonda sofferenza del nostro comparto manifatturiero", commenta Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato.

La presidente Mazzi ha le idee chiare riguardo alle emergenze e al da farsi, partendo proprio dai dati emersi dallo studio effettuato. "Un’economia sana e resiliente, capace di garantire prosperità diffusa, non può reggersi su un pilastro solo. I servizi sono fondamentali, ma è l’industria che crea filiere complesse e custodisce quel ’saper fare’ che è patrimonio del nostro territorio", aggiunge.

Nella provincia di Prato con 29.432 imprese attive a fine giugno (+0,7% in più rispetto a giugno 2024), la tenuta del tessuto imprenditoriale pratese è il frutto del discreto andamento delle imprese attive in agricoltura (+1,0%) e dello sviluppo del settore terziario. A trainare sono soprattutto i servizi avanzati di supporto alle imprese (+4,0%), i servizi informatici e delle comunicazioni (+3,5%) e le attività finanziarie e assicurative (+2,7%). Positiva anche la variazione nei servizi alla persona (+2,5%). Stabili o in lieve crescita le costruzioni (+0,5%), il turismo (+0,4%) e il commercio (+0,4%), nonostante gli esercizi al dettaglio siano in diminuzione (-0,8%).

Il manifatturiero (-0,3%) vive ancora una fase complessa, con il tessile in forte flessione (-4,1%), soprattutto nella produzione di tessuti e tessiture (-7,9%) e nella produzione di filati e filature (-3,7%). In controtendenza si registra una crescita nelle confezioni di articoli di abbigliamento (+1,4%). Si riducono leggermente anche le imprese dedite alle attività di finissaggio (-1,4%) mentre, tra le altre industrie tessili, gli unici segnali di tenuta provengono dal comparto della fabbricazione di tessuti a maglia (+0,0%). Tra gli altri comparti manifatturieri le imprese si riducono nell’industria della trasformazione alimentare (-1,3%), nel comparto chimico-farmaceutico, della plastica e della gomma (-3,4%), nel settore della carta, cartotecnica e stampa (-1,7%) e nella fabbricazione di articoli in pelle (-4,4%).

"La nostra priorità, oggi, deve essere proprio questa: sostenere la trasformazione in atto – conclude con pragmatismo la presidente Mazzi – . Non si tratta di fermare il cambiamento, ma di gestirlo per costruire un nuovo e più solido equilibrio per il futuro di entrambe le province di Prato e di Pistoia".

Sa. Be.