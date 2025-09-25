"Riscoprire il sistema-Prato e i suoi importanti valori. Insieme si esce dalla crisi"

"Il distretto può guardare avanti ripartendo dai valori fondanti. La congiuntura del secondo trimestre 2025 porta sempre il segno meno, anche se l’andamento è migliore del dato nazionale. Con il commissariamento del Comune, certi progetti sono arenati. Come quello della piattaforma Didip per la trasmissione digitale dei documenti nella filiera, nato grazie alle risorse stanziate con i 10 milioni del governo Draghi".

Gabriele Innocenti, membro del Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord, si dice preoccupato "per le notizie legate all’illegalità nell’ambito del ‘distretto parallelo’. Brutte notizie che danneggiano l’immagine del brand Prato e chi lavora nelle regole". L’eccellenza della produzione pratese è stritolata tra un distretto parallelo e una lunga crisi. "Non se ne parla più ma il caro energia pesa sui bilanci e siamo penalizzati rispetto agli altri Paesi". Innocenti è convinto che "il distretto reagisca meglio rispetto a realtà simili. La sostenibilità è nel nostro Dna, ma ha un costo non riconosciuto dai clienti che vanno educati. Se si riduce tutto a una questione di prezzi, le filiere rischiano grosso".

Uscirà Prato dalla crisi? "Ho fiducia nella forza di volontà del pratese, che nelle difficoltà ha intuito e può contare su una rete di lavorazioni e fornitori, che bisogna sforzarsi di preservare per non perdere preziose competenze. Il distretto ha bellissime aziende: bisogna essere orgogliosi di dire ‘la mia azienda è pratese’". Infine un invito alla politica perchè "torni accanto alla manifattura. Anche le nuove norme europee sono opportunità se colte nel modo giusto, ma bisogna contare ai tavoli delle scelte. Sarebbe importante che le aziende crescessero in dimensioni: le nuove generazioni potrebbero dare una spinta verso le aggregazioni".