QN Distretti, le sfide dei territori. Filiere, innovazione e futuro: incontro con i protagonisti

Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere.

Domani, giovedì 25 settembre, dalle ore 17al Centro per l’arte contemporanea "Luigi Pecci" a Prato si svolgerà questo incontro verso innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle filiere.

Il convegno vuole essere un’occasione per raccontare la trasformazione del distretto in chiave contemporanea: un tessuto produttivo che si rigenera grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni, ricerca e cultura.

L’obiettivo è offrire una visione concreta e condivisa sul futuro del settore, favorendo il dialogo tra attori pubblici e privati, tra industria e territorio.

Alle 17,30 saluto di benvenuto con Stefano Collicelli Cagol, Direttore Centro Pecci Prato. A seguire panel su "Tessile e territorio: il futuro si costruisce insieme" che si concentrerà sul ruolo strategico delle istituzioni e delle rappresentanze economiche locali nel guidare e accompagnare la transizione del distretto tessile di Prato verso un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio. Il dialogo tra la pubblica amministrazione e il mondo imprenditoriale è oggi cruciale per affrontare le sfide legate a: innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, infrastrutture materiali e digitali al servizio delle imprese, formazione, attrazione di competenze e ricambio generazionale, posizionamento internazionale del Made in Prato.

Nel corso del panel, i relatori affronteranno la questione di come rafforzare il "sistema Prato" attraverso politiche territoriali integrate, incentivi mirati, reti di collaborazione tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni locali e regionali.

L’obiettivo è delineare una visione condivisa per il futuro del distretto, in cui l’identità manifatturiera pratese si coniughi con l’innovazione, la cultura e la sostenibilità, trasformando il territorio in un laboratorio nazionale di eccellenza.

Relatori saranno: Gabriele Innocenti, Membro del Consiglio di Presidenza Confindustria Toscana Nord con Delega all’Economia Circolare; Emiliano Melani, Presidente CNA Toscana Centro; Luca Giusti, Presidente Confartigianato Imprese Prato;

Modera Cristina Privitera, Vicedirettrice La Nazione.

Alle 18.05 "Vox Populi", un momento dinamico e coinvolgente con la proiezione di un video che raccoglie interviste a cittadini, esperti e operatori del settore. Il video offrirà uno spaccato autentico delle aspettative e delle preoccupazioni del pubblico sui temi del convegno.

Alle 18.10 seguirà "Scenario Ipsos" con Nicola Neri, CEO Ipsos. Lo scenario curato da Ipsos apre il convegno offrendo una lettura strategica del presente e del futuro del settore tessile, con un focus specifico sul distretto pratese.

Alle 18,20 sinergie per un futuro sostenibile: "Innovazione e collaborazione nel settore tessile".

Il panel si concentra su tre assi strategici: sostenibilità e rigenerazione dei materiali; modelli di produzione circolare e innovazione nei processi di riciclo e tracciabilità.

Relatori: Leonardo Raffaelli, Managing Director Balli il Lanificio

Gaia Gualtieri, Founder & CEO DHG: Filippo Giagnoni, Responsabile Produzione Lavatura Industriale La Fonte; Sara Dell’Orco, Vicepresidente Dell’Orco & Villani; Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise. Modera: Luigi Caroppo, Responsabile La Nazione Prato.

Alle 19 panel su "L’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative: la sfida della sostenibilità". Relatori: Dario Nardella, Europarlamentare PD (in collegamento); Francesco Torselli, Europarlamentare FdI (in collegamento).

Modera Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!

Alle 19,30 conclusioni e al termine dell’incontro cocktail di networking. I partecipanti potranno visitare la mostra allestita per l’occasione dal titolo "Dal bosco alla passerella: plogging, ecologia, cardato e vegano. Quando gli opposti si attraggono" di Alessandro Pugi e Marco Pugi in collaborazione con il Cardato Riciclato Pratese, sfilata di moda "Nonplussed" con capi realizzati con tessuti vegani e sostenibili, indossati dalle modelle di Alex Model che sfileranno sulla moquette dell’azienda Alma. A conclusione degustazione del "Pan di stracci" della Pasticceria Peruzzi, un dolce nato dal riuso dei ritagli di pan brioches e cornetti che anche nella forma irregolare ricorda i "monti" di stracci di tessuto.