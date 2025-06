L’Emilia Romagna punta sulla qualità

"Il turismo nella nostra regione è in costante crescita, in particolare per quanto riguarda le presenze dell’estero". Così Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio e Sport dell’Emilia-Romagna (in foto). "Qualità, identità, autenticità sono e devono essere sempre di più le parole chiave di un’offerta completa". In tutta la regione sono stati fatti investimenti per migliorare la qualità e l’attrattività.

"Dai nuovi lungomare sulla costa, agli investimenti sulla cultura e sullo sport – dice Frisoni –, le nostre destinazioni stanno offrendo sempre maggiori opportunità e esperienze a chi viene a trovarci. Fondamentale è capitalizzare e valorizzare questo patrimonio e pertanto siamo costantemente al lavoro per migliorare la promozione sui mercati esteri in sinergia anche con gli operatori del settore e i vettori aerei e ferroviari. Continuiamo a stimolare e supportare l’innovazione del prodotto, per rispondere alle esigenze dei turisti che sono alla ricerca di esperienze uniche. Stiamo lavorando – chiude Frisoni – a una serie di misure per sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive, per renderle sempre più sostenibili e accessibili".