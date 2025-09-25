Giovedì 25 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
TessileLe Terme incantano. Fra fortezze e manieri. Tour da favola nelle terre dove si è fatta la storia
25 set 2025
EGIDIO SCALA
Le Terme incantano. Fra fortezze e manieri. Tour da favola nelle terre dove si è fatta la storia

In Emilia-Romagna luoghi che uniscono benessere, salute e cultura. Dai castelli di Compiano e Torrechiara al Muro Dipinto di Dozza,. percorsi esclusivi tra il verde Appennino e le rive del Grande Fiume. .

Relax, bellezza e salute: le parole d’ordine delle Terme dell’Emilia-Romagna

Ogni castello racconta una favola e riesce sempre a farci sognare. L’Emilia-Romagna è una terra con una lunga storia alle spalle, ecco perché è costellata di fortezze che hanno visto battaglie, amori, intrighi e conquiste.

Molti manieri punteggiano il territorio di Parma e Piacenza. Il protagonista di Salsomaggiore Terme (Pr) è Palazzo Berzieri (1923) meraviglioso edificio, in stile Liberty e Art Deco. A 15 minuti da qui si fa un vero salto nel tempo nel borgo medievale di Vigoleno (Pc) con tanto di castello, classificato tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring. Visitabile tutti i giorni.

Poco lontano a Tabiano Bagni c’è un castello merlato millenario che domina la vallata. Visite su prenotazione.

Nel Parmense altri castelli sono la Rocca di San Vitale di Fontanellato ricca di affreschi, la fortezza di Bardi, il castello di Compiano, quello di Torrechiara, il castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino e poi Montechiarugolo, San Secondo, Roccabianca, Colorno, Sala Baganza, Soragna, Varano de Melegari e sulla riva del Po l’Antica Corte Pallavicina.

Proseguendo sulla Via Emilia si arriva a Bologna con le Terme Felsinee e le Terme San Luca e alle Terme dell’Agriturismo a Monterenzio. A 50 minuti si trova un luogo sospeso nel tempo: Dozza Imolese con i suoi muri dipinti da artisti internazionali e un saliscendi di vicoli E’ fra i Borghi più belli d’Italia. In cima c’è una Rocca (XIII secolo) con cortili, scale, sale nobiliari. Aperta al pubblico.

A Grizzana Morandi (Bo) torreggia un castello dallo stile eclettico: la Rocchetta Mattei, progettata dal conte Cesare Mattei (1809-1896), farmacista di grande fama all’epoca.

È un ipnotico labirinto di torri e scalinate in un ensemble di stili: dal neomedievale al Liberty, dal moresco al neorinascimentale. Visite su prenotazione. Un’altra tappa è il Castello Manservisi nel borgo di Castelluccio nel territorio di Alto Reno Terme. Qui Pupi Avati ha ambientato il film Gita Scolastica. Tutti i giorni a offerta libera.

© Riproduzione riservata