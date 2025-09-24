Le sfide della sostenibilità: "Li chiamiamo scarti, non rifiuti. E diamo loro una ’vita’ nuova"

Dell’Orco & Villani è un’azienda familiare, leader in Italia e all’estero nella produzione di macchine e impianti per il recupero degli scarti tessili. L’azienda dal 1964 si occupa di costruzione di macchine per il recupero di scarti tessili. Nata nel distretto pratese dall’inventiva di Giovanni Dell’Orco e Silvano Villani, oggi l’eredità è stata raccolta dalle generazioni successive che hanno trasformato un’idea di economia di recupero in una impresa di successo impegnata nella sostenibilità ambientale.

"L’azienda ha iniziato l’attività costruendo macchine dedicate al riciclo degli scarti a base laniera, materiali poveri selezionati manualmente dai ‘cenciaioli’ che riconoscevano le fibre al tatto – dice Sara Dell’Orco, ingegnere meccanico, terza generazione, da 25 anni in azienda – La fibra rigenerata pratese, detta ‘la meccanica’, era ricavata da questi scarti che, mescolati a fibra vergine, venivano poi riutilizzati nell’abbigliamento. Nel tempo, cambiando lo stile di vita e la moda, dai tessuti naturali si è passati sempre più ai sintetici e il settore ha dovuto avviare un percorso di riconversione verso applicazioni differenti realizzando ad esempio il tessuto non tessuto, adatto a comparti che richiedono fibre meno nobili".

Quali vantaggi offre la vostra tecnologia?

"Dell’Orco & Villani ha creato macchinari e impianti che ampliano il range del ciclo delle fibre, capaci di eliminare le contaminazioni, ferrose e non, e di ottenere la fibra più lunga possibile al fine di agevolare il processo di filatura. Trattiamo i materiali di scarto dell’industria tessile per ricavarne fibre nuovamente utilizzabili nei rispettivi cicli di rigenerazione. Forniamo macchine singole e linee complete per trasformare gli scarti tessili in prodotti riutilizzabili per igiene, arredamento, automotive, geotessile, isolamento, abbigliamento, supportando anche grandi aziende che hanno la necessità di dimostrare di attuare un’economia circolare attraverso la distribuzione di prodotti derivanti da riciclo. La tecnologia che i nostri impianti racchiudono è il frutto di tradizione, esperienza, creatività e passione. Abbiamo dovuto evolvere i nostri prodotti seguendo le esigenze del mercato e i mutamenti degli stili di vita. Data l’emergenza di risolvere la problematica dei rifiuti tessili, altamente inquinanti, oggi è sempre più urgente riuscire a creare prodotti utili ed esteticamente accattivanti, che possano nel contempo assorbire questo tipo di scarto".

A quali mercati vi riferite?

"Nonostante l’approccio aziendale, che rimane orgogliosamente di stampo familiare, Dell’Orco & Villani ha conquistato la leadership nel suo settore in Italia e all’estero. Con una percentuale di oltre il 90% di export, possiamo dire di essere introdotti in una molteplicità di mercati e di applicazioni, a fronte della necessità di cambiare un sistema produttivo inquinante e non attento al recupero di risorse. Sono pochi i costruttori di macchine tessili che possono vantare la nostra esperienza, e quelli che hanno cercato di introdursi nel mercato cavalcando il business del riciclo non sono riusciti a garantire i nostri standard di qualità. Il dialogo con i nostri clienti è fondamentale per noi per comprendere le reali necessità in produzione e per aiutarli a risparmiare risorse preziose. Da questa collaborazione nascono soluzioni innovative e macchine sempre più efficienti che contribuiscono ad incrementare il loro vantaggio competitivo. Uno dei nostri punti di forza è di offrire la possibilità di effettuare prove nel nostro Centro tecnico per qualsiasi tipo di fibra: naturale, vegetale e sintetica, permettendo ai clienti di verificare l’alto livello di qualità dei nostri macchinari".

Come vedete il futuro del vostro business e del settore in generale?

"La spinta normativa della Commissione Europea verso il riciclo del tessile sta dando un grande impulso al nostro settore e alla sostenibilità. Per noi si stanno aprendo prospettive interessanti in quanto le imprese europee saranno chiamate ad una produzione più responsabile e la popolazione ad acquisti più consapevoli. Sarà un processo difficoltoso, ma necessario, che ci darà la possibilità di espandere la nostra attività in nuovi ambiti. Attualmente già collaboriamo con alcune municipalizzate fornendo loro impianti di raccolta e selezione: siamo felici di poter servire il nostro territorio con l’installazione di un impianto di riciclo anche nella nostra città, nell’Hub tessile di Prato. Inoltre abbiamo in essere qualche collaborazione nell’ambito del riciclo chimico, grazie alla nostra tecnologia dedicata alla rimozione automatica dei contaminanti (zip, cerniere, bottoni…). Riteniamo anche che, in vista delle continue innovazioni in ambito digitale, sarà necessario esplorare nuove partnership per la selezione dei materiali tramite lettori ottici e intelligenza artificiale".