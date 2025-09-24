Le fibre tinte della DHG. Nel 2007 l’intuizione dell’e-commerce : "Una scelta vincente"

Vendere on line materie prime tinte destinate al mondo degli artisti tessili e degli hobbisti.

La DHG è un’azienda che dal 2007 ha intrapreso questa strada quando ancora l’e-commerce non aveva la dimensione planetaria assunta oggi. Nasce, infatti, come uno dei primi esperimenti di diversificazione e discesa a valle della casa madre Gruppo Colle che già all’epoca aveva intuito quanto fosse essenziale guardare oltre il classico core business (quello della tintura di tops e fiocco) e uscire dalla propria zona di comfort. E’ stata proprio questa intuizione che spinse gli amministratori di allora a chiedere a Gaia Gualtieri (figlia di Roberto Gualtieri cofondatore di Gruppo Colle), laureata in marketing, di entrare in azienda per portare nuove idee. "Dopo qualche mese di riflessione e studio del mercato nacque l’idea che avrebbe poi dato vita a DHG – racconta Gaia Gualtieri – e ciò che mi aveva guidata era l’esperienza maturata durante la realizzazione della mia tesi di laurea.

Come tema della tesi avevo scelto la “gerontocrazia” ovvero quel fenomeno relativo all’invecchiamento della popolazione che avrebbe portato ben presto (era il 2004) ad un cambiamento profondo dei modi di consumo e delle modalità di acquisto. E proprio durante quel lavoro di tesi mi ero imbattuta per la prima volta nell’e-commerce e ne ero rimasta totalmente affascinata. Affascinata dalle infinite potenzialità e soprattutto da una: la possibilità di annullare le distanze. Proposi quindi agli amministratori di sfruttare questo nuovo mezzo per raggiugere mercati più vasti e lontani". DHG sta per dyeinghousegallery dove dyeinghouse è la tintoria e gallery è la galleria d’arte. Già dal nome l’idea è quella di raccontare il DNA dell’azienda, il punto di partenza, ma è allo stesso tempo anche una dichiarazione d’intenti. "Eravamo una tintoria industriale che non voleva più servire solamente i clienti industriali dei distretti tessili italiani ma voleva poter interloquire anche con artisti e artigiani tessili di tutto il mondo. L’intento era fare dialogare due mondi molto diversi, quasi opposti: uno industriale, tarato sulle tonnellate e l’altro fatto di arte, artigianalità, dettagli e micro-quantitativi", aggiunge Gualtieri.

"Per far sì che questo fosse possibile ho tradotto un servizio in un prodotto. E quindi se a un’azienda che produce filati Gruppo Colle vende il servizio di tintura, alla signora Smith dell’Oklahoma DHG vende tops di lana tinto che la signora Smith trasformerà in un filato o in un feltro realizzato a mano. Le mie ricerche – continua Gualtieri – mi avevano fin da subito fatto imbattere nel mondo della fiber art e avevo capito che i materiali necessari per quel mondo lì erano la perfetta traduzione e-commerce della nostra tintoria. Tra l’altro l’offerta sul mercato era esigua e di bassa qualità.

La mia idea fu quella di offrire al piccolo artigiano o addirittura all’hobbista prodotti di alta qualità come quelli che lavoriamo conto terzi per i nostri clienti di tintoria, di solito appannaggio delle grandi aziende di produzione ma che, attraverso DHG e grazie all’e-commerce, sarebbero stati acquistabili in piccole quantità, a tutte le latitudini e da chiunque".

L’azienda nasce quindi aprendo un sito di vendita www.dhgshop.it (in 3 lingue Italiano, Inglese e Russo) con un unico prodotto - un tops di lana merino extrafine con 30 colori pronti stock service. Oggi, dopo 18 anni, gestisce invece un centinaio di articoli a catalogo (tra cui anche filati, feltri e nastri), ha 10 addetti e clienti e distributori in tutta il mondo. Europa, Stati Uniti e Canada sono i principali mercati ma DHG è ormai presente anche in Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda grazie sia alla vendita diretta tramite il sito e-commerce e a una consolidata rete di rivenditori e distributori.

"Essere arrivati così lontano è davvero una grande soddisfazione per me. La prima volta che ho presentato il progetto al Consiglio di amministrazione, diciamoci la verità, mi hanno guardata come se fossi pazza ma alla fine si sono convinti e io sono felice di aver buttato il cuore oltre l’ostacolo".

M. Serena Quercioli