"Lavoro e investimenti. Solo così possiamo tornare leader globali"

"Il comparto tessile, come molti altri, sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, dovute a sfide legate alle transizioni ambientale e digitale, alla sostenibilità, al ricambio generazionale e alla necessità di innovazione tecnologica. È fondamentale ripensare il modello di business per sostenere le imprese in questo percorso di cambiamento. Le aziende pratesi e toscane del settore sono da sempre abituate a gestire cicli produttivi variabili, ma oggi si trovano a fronteggiare una situazione senza precedenti, una crisi aggravata da fattori geopolitici, aumento dei costi energetici e introduzione di nuovi dazi".

Così Emiliano Melani, presidente di CNA Toscana Centro, tra i relatori dell’evento di QN Distretti oggi al Centro Pecci. Secondo Melani "le realtà più colpite sono quelle a monte della filiera, in particolare le micro e piccole imprese artigianali, spesso fornitori di secondo livello, che vedono ridurre drasticamente i margini di redditività e la capacità di investimento". A penalizzarle è "l’aumento dei costi di energia e materie prime che ha ulteriormente eroso i margini. E l’imposizione dei dazi Usa rappresenta un ulteriore ostacolo, penalizzando le esportazioni e minacciando la tenuta del settore".

Quale la strada per non rimanere nelle maglie delle criticità? Melani ha le idee chiare: "Il settore tessile e moda può continuare a essere un’eccellenza solo a condizione che la politica sia in grado di offrire risposte concrete alle imprese. Siamo la prima manifattura europea per qualità e dobbiamo preservare questo patrimonio, costruendo, insieme, una politica industriale che favorisca lavoro, occupazione e investimenti. E solo se verranno create le condizioni adeguate, il tessile potrà tornare a rialzare la testa e a confermarsi a livello globale".