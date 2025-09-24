La natura sposa la moda. Nonplussed, primo brand di Veg Couture Italia

PRATO

Il primo brand di "Veg Couture Italia" nasce a Prato grazie a Pamela Burani, socia insieme alla madre e alla sorella Nadia di Cpn Textile company che ha saputo potenziare l’identità della confezione fondata dai genitori Adamo e Caterina negli anni Settanta. Una confezione con fornitori a chilometro zero, tutti nel distretto, con un dna fatto di sostenibilità e qualità non da pronto moda o da grande magazzino, ma che è in grado di realizzare capi unici con le caratteristiche del Made in Italy.

"Nonplussed" è un progressive brand ecosostenibile che interpreta la contemporaneità creando abbigliamento vegan e cruelty free per vestire la femminilità di oggi. "Nonplussed – spiega Pamela Burani – è la moda ecosostenibile che, appropriandosi dello stile urban, lo declina nella sorprendente palette di colori della natura. Ogni pantone scelto per la colorazione dei capi porta il nome di una pianta o di un fenomeno naturale, i materiali scelti e impiegati rappresentano il massimo della ricerca che intreccia comfort, raffinatezza e minimo impatto ambientale".

Obiettivo dell’azienda è stare dalla parte della natura "perché celebriamo la vita: desideriamo cambiare il futuro del fashion – aggiunge Pamela Burani – senza rinunciare all’eleganza e all’esaltazione dei tratti caratteristici della persona. Nonplussed è il primo brand di Veg Couture Italia, ovvero moda e attenzione al dettaglio tutta italiana. Il marchio ’Made in Italy’ ci stava stretto, proprio perché come scegliamo accuratamente le colorazioni, desideriamo scegliere le parole, così da esprimere con completezza la nostra mission, partendo dalla nostra terra. Siamo attenti al dettaglio, consapevoli di ogni azione, pronti ad agire nel rispetto di un orizzonte migliore per tutti noi. Crediamo che niente sia da buttare. Per questo utilizziamo anche materiali riciclati per confezionare abiti che sono senza tempo, e quindi destinati a non passare mai di moda. E non tutto ciò che è passato o presente è da riformulare: siamo convinti che sia legittimo perseguire l’ideale di bellezza indagando le forme, i particolari, i volumi, esprimendo e a volte anticipando le tendenze future. Da qui parte la nostra sperimentazione di moda ecosostenibile".