La moquette sostenibile. L’impegno per l’ambiente. Il red carpet è di Alma

Creare valore in tutte le sue forme. E’ l’impegno di Alma che, da quasi 50 anni, produce moquette agugliata con stile italiano e responsabilità ambientale per il mondo degli eventi e delle fiere firmando i più prestigiosi red carpet e arredando le più importati manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. "Le fiere rappresentano un momento importate di scambio, confronto e incontro per milioni di persone in tutto il mondo – racconta Carla Casini, Cavaliere del Lavoro e ad di Alma spa – ed è giusto pensare ad eventi confortevoli per i visitatori ed espositori e sostenibili per l’ambiente. È importante arredare corsie, pavimenti e stand con materiali riciclabili al 100%, che migliorano il comfort della camminata e permettono a enti fieristici e allestitori di dare una seconda vita alla moquette che colora gli eventi in tutto il mondo.". Alma si impegna a dare il suo contributo positivo e costruttivo fatto di importanti passi verso una sempre maggiore tutela dell’ambiente e delle persone. Il primo passo è stato rendere la produzione sempre più responsabile, un percorso iniziato nel 1999 con le certificazioni ISO9001 e 14001, a cui si è aggiunta nel 2015 la certificazione EMAS. A queste si sono affiancate due certificazioni, la ISO 20121, specifica per la gestione sostenibile degli eventi, e quella per la parità di genere, che valorizza il rispetto e l’inclusione delle persone all’interno dell’azienda.

A conferma di questa visione, Alma ha avviato un piano industriale che punta a una produzione efficiente e a ridotto impatto ambientale: nuovi macchinari all’avanguardia e un impianto fotovoltaico che coprirà il 100% dei tetti aziendali sfruttabili.

Il passo successivo ha coinvolto il core business: la moquette, già certificata CSI 100% riciclabile, ha ottenuto anche la certificazione Cradle to Cradle®, standard internazionale che garantisce sicurezza, circolarità, tracciabilità e responsabilità ambientale e sociale. Per Alma sostenibilità significa occuparsi anche del post-consumo e la moquette usata si trasforma così da rifiuto a risorsa: una volta riciclata può diventare nuova materia prima seconda per svariati complementi d’arredo, in un’ottica di economia circolare.

M. Serena Quercioli