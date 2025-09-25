Industria tessile e tecnologia. L’impegno di Tim Enterprise

"L’innovazione tecnologica non è solo un’opportunità ma un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’industria tessile italiana". Non ha dubbi Susanna Jean (nella foto sotto), Responsabile 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise, protagonista oggi del dibattito al Centro Pecci per QN Distretti. "In uno scenario sempre più competitivo – afferma Jean –, intelligenza artificiale, Internet of Things, Cloud e tutte le tecnologie di ultima generazione rappresentano la soluzione che consentirà alle aziende italiane di mantenere una posizione di leadership nel comparto a livello mondiale".

L’industria tessile italiana è un’eccellenza internazionale e un pilastro dell’economia nazionale, "ma oggi – riprende – si trova di fronte a sfide cruciali: sostenibilità, digitalizzazione e competitività globale. La tecnologia rappresenta un alleato strategico per affrontare questa trasformazione, abilitando nuovi modelli produttivi, processi più efficienti e sostenibili, valorizzazione dei brand".

TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM che affianca le aziende e la Pubblica Amministrazione nel percorso di innovazione, offre un’infrastruttura tecnologica sicura e sovrana per la digitalizzazione del settore: connettività avanzata, Cloud & Edge Computing, AI e IoT, Extended Reality, robotica avanzata e Cybersecurity. Il tutto unito alla capacità di innovazione che da sempre contraddistingue il Gruppo TIM, potenziata dalla collaborazione con Università, centri di ricerca, competence center nazionali.

In un panorama tecnologico in costante e rapida evoluzione l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta un passaggio fondamentale per le aziende. L’AI, infatti, è capace di abilitare una produzione sempre più flessibile per venire incontro alle esigenze di personalizzazione, anche mediante una gestione efficiente degli approvvigionamenti e dell’inventario.

"Fra i progetti che realizziamo – dice ancora Susanna Jean – sono numerose le soluzioni di computer vision per verificare la coerenza dei prodotti con gli standard di qualità definiti. Attività oggi gestite manualmente, come ad esempio il controllo tessuti o la verifica di conformità delle etichette, possono essere svolte in maniera automatizzata ed ingegnerizzata. Grazie a un processo gestito e costantemente migliorato dall’intelligenza artificiale è anche possibile rendere più efficace il controllo di qualità all’interno della filiera produttiva, con il vantaggio di diminuire il carico sugli operatori e ridurre il rischio di non identificare difetti". Tra le opportunità offerte dall’adozione della tecnologia è possibile ottenere il salvataggio e l’utilizzo delle immagini per rootcause analysis, l’adattamento agile ai cambiamenti sulle linee di produzione, la riduzione degli scarti e la sostenibilità. Inoltre, soluzioni di realtà immersiva e aumentata possono essere impiegate sia per la valorizzazione del brand, sia per la progettazione e la formazione.

Egidio Scala