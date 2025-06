In vacanza con l’IA. Una guida virtuale alla bellezza reale

La rivoluzione digitale sta trasformando profondamente il settore turistico. Tecnologie innovative come 5G, Cloud, Intelligenza Artificiale, IoT ed Extended Reality consentono di ripensare i modelli di fruizione e gestione del turismo. In questo contesto in continuo cambiamento TIM Enterprise – la business unit del Gruppo TIM dedicata alle soluzioni ICT per imprese e Pubbliche Amministrazioni – si propone come abilitatore per l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle istituzioni culturali, degli enti turistici e delle amministrazioni locali.

L’obiettivo è quello di sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, tra i più ricchi al mondo, attraverso un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business e sviluppare nuove esperienze per gli utenti all’interno di spazi reali e virtuali. Tra i tanti progetti già realizzati da TIM Enterprise nel campo del turismo esperienziale, un esempio significativo è VisitAR Bologna, un’app che propone itinerari tra reale e virtuale nella storia della città. Grazie alla realtà aumentata e alla piattaforma XR proprietaria di TIM Enterprise, l’app guida i visitatori alla scoperta di luoghi simbolici con contenuti digitali immersivi, offrendo un’esperienza personalizzata e a portata di smartphone.

Al Museo Ducati di Borgo Panigale, grazie alla collaborazione tra TIM Enterprise e Ducati Corse, è stato realizzato un progetto che sfrutta realtà virtuale e contenuti video multi-view a 360° in 8K supportati dalle performance della connessione 5G. I visitatori possono immergersi a 360° nell’atmosfera del Box del Team ufficiale Ducati in MotoGP oppure ripercorrere in una ‘stanza delle meraviglie’ virtuale la storia dell’iconica Ducati 916, attraverso una collezione interattiva di immagini, rari documenti storici e progettuali.

Numerosi altri progetti sono stati realizzati, fra cui ad esempio quello per il Complesso Monumentale di Santa Croce a Firenze, dove la realtà aumentata e la potenza del 5G a onde millimetriche consentono una fruizione artistica completamente nuova. I visitatori possono interagire con le opere e ricevere informazioni multimediali in tempo reale, trasformando la visita in un percorso dinamico e interattivo.

Ma la trasformazione digitale del turismo non si limita all’esperienza dei visitatori. TIM Enterprise ha sviluppato la piattaforma di intelligenza urbana ‘TIM Urban Genius’ che raccoglie, elabora e correla i dati delle città e dei territori, al fine di generare consapevolezza e conoscenza per supportare i processi decisionali delle amministrazioni. Si tratta di uno strumento avanzato che supporta ad esempio l’analisi dei flussi turistici e la loro gestione.

Nel progetto Destinazione Assisi, grazie a un algoritmo che sfrutta dati aggregati e anonimi raccolti attraverso la rete mobile TIM, è stato realizzato un sistema di analisi dei flussi, mettendo a disposizione del Comune dati che gli consentono di ottimizzare servizi e promozione. Lo stesso è stato fatto ad esempio anche a Brescia con un progetto partito in occasione dell’anno in cui è stata, con Bergamo, città della cultura.