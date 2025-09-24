Il format per le scuole. La sostenibilità tessile spiegata agli studenti

Tornerà anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto Un vestito vale più di quanto pensi’, il nuovo modello per le scuole elaborato da Balli il Lanificio per raccontare la sostenibilità nel mondo del tessile agli studenti degli istituti del territorio. Dopo il primo appuntamento lo scorso maggio negli spazi della sede storica del lanificio pratese alla presenza degli alunni di quinta elementare delle De André, adesso il progetto tornerà con nuove visite degli studenti della primaria e delle medie.

Un percorso che rientra nel progetto più ampio di ‘Fabbrica di Cultura’ che vede da tempo il lanificio protagonista della promozione della propria creatività e patrimonio, normalmente applicati alla produzione tessile, a progetti che dialogano con il mondo della moda, dell’arte e della scuola.

Il format immaginato da Balli il Lanificio parte dal racconto di cos’è un capo d’abbigliamento, come arriva nei negozi e poi negli armadi degli studenti.

Successivamente si vanno a mostrare i vari processi di produzione, si spiega cosa siano il tessuto, la fibra e le lavorazioni. Si tratta anche di un modello pratico perché gli studenti avranno a disposizione dei piccoli telai dove potranno comprendere il meccanismo alla base della tessitura. La lezione è arricchita anche da una visita alla parte produttiva del lanificio, che proprio in questo periodo vede l’azienda in importanti lavori su tutto il ciclo produttivo. Infine il racconto sulla sostenibilità.

"Continua il percorso formativo e culturale dell’azienda che investe sulla formazione e il dialogo sul territorio, partendo anche dai più giovani – spiega Leonardo Raffaelli,

managing director di Balli il Lanificio –. Per un’azienda come la nostra che sta investendo e crede fortemente nel futuro del settore, continuare a dialogare con le nuove generazioni rappresenta un modo per dare continuità a quello che reputiamo il mestiere più bello del mondo. Un percorso che va avanti anche attraverso il progetto Fabbrica di Cultura che diventa sempre più dialogante con la città".

Come detto, il format di Balli il Lanificio parte dalle elementari, ma poi si estenderà anche agli altri ordini scolastici. Per candidature mandare una mail all’indirizzo:

marketing@balli it. Le richieste, valide per l’anno scolastico appena iniziato, sono già numerose.