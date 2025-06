I tesori del Belpaese. Quando viaggiare diventa ricchezza. Il programma completo

Francesco

Moroni

"Viaggiare è l’unica cosa che puoi comprare in grado di renderti più ricco". Chi non ha mai sentito almeno una volta questo aforisma di un anonimo, chi non si è mai sentito più maturo e forte di ritorno da un’avventura importante. Il turismo fa parte della vita di tutti e nel cuore di molti occupa un posto speciale, ma è anche – questa volta è davvero il caso di dirlo – il motore del Paese. A partire dall’Emilia-Romnagna, dalla Riviera alle città d’arte, che negli ultimi anni hanno vissuto profonde trasformazioni e grandi cambiamenti soprattutto in questo settore. E così, Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) attraverso il ciclo ‘QN Distretti’, dedicato alle grandi filiere produttive dell’Italia, ha scelto Rimini come tappa di un evento speciale dedicato al turismo, in programma domani al Grand Hotel di felliniana memoria, dalle 10.30 alle 13, in collaborazione con Ipsos.

‘Turismo: il motore dell’Italia che riparte tra innovazione, sostenibilità e identità territoriale’ è un evento che vuole scandagliare il fondale sommerso sotto un iceberg in costante movimento. Il programma invece parte alle 10 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, prima dell’intervento introduttivo alle 10,30 di Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino. Alle 10,35 si parte con i panel: il primo è ‘Il turismo è un’istituzione’, momento di apertura che ospiterà gli interventi delle istituzioni per sottolineare l’importanza di questi settori nell’economia regionale e nazionale. Presenti Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna. Alle 10,50 ecco il keynote talk ‘Il turismo tra economia e cultura: un nuovo paradigma per l’Italia’ con Roberta Garibaldi, professoressa dell’Università degli Studi di Bergamo ed esperta di turismo culturale.

Il cuore del convegno sarà dedicato a una tavola rotonda su ‘Turismo e territorio: tra sostenibilità e identità’, con il contributo di Beatrice Fontaine, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane – Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, assessora al Turismo della Regione, e Alessandro Giorgetti, presidente di Federalberghi Emilia-Romagna. I relatori discuteranno delle strategie per promuovere un turismo capace di valorizzare l’autenticità locale, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la coesione sociale. Spazio anche alla voce dei cittadini e degli operatori del settore, grazie al video ‘Vox Populi’, realizzato ad hoc e che raccoglie testimonianze dirette, aspettative, dubbi e proposte su come ripensare il turismo in chiave partecipata e sostenibile.

Subito dopo sarà Katia Cazzaniga, Senior director corporate reputation di Ipsos, a presentare in anteprima i risultati di una ricerca che fotografa l’evoluzione del comportamento dei consumatori, la percezione della sostenibilità e l’impatto dei cambiamenti nei distretti produttivi italiani.

L’ultima parte dell’evento sarà dedicata alle nuove frontiere del turismo esperienziale, digitale e internazionale, con un focus su innovazione, tecnologie e modelli emergenti di ospitalità. Interverranno Andrea Bianchi, direttore operativo della Fondazione MUS.E di Firenze, Andrea Delfini, founder e ceo di Blastness, e Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise, main partner dell’iniziativa. A moderare questo segmento sarà Manuel Spadazzi, giornalista de il Resto del Carlino.

Il convegno si concluderà con un momento di confronto aperto con il pubblico e, a seguire, un light lunch di networking per favorire l’incontro tra i protagonisti del settore.

"Il turismo è il nostro volto migliore nel mondo – commenta Valerio Baroncini –: è bellezza, cultura, accoglienza. Con questo appuntamento vogliamo ascoltare chi lo fa ogni giorno, costruendo un ponte tra visione e azione. Il confronto tra istituzioni, imprese e territorio è il cuore di QN Distretti".

L’incontro di Rimini rappresenta una tappa centrale del progetto QN Distretti, pensato per restituire voce ai territori e promuovere un dialogo concreto tra chi guida il cambiamento. Un’occasione per comprendere come il turismo possa continuare a essere, oggi più che mai, un motore per la crescita sostenibile del Paese.