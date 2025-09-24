Giusti lancia l’appello alla città: "Prato, è l’ora del coraggio. Partecipazione al primo posto"

Partecipazione. Questa la parola d’ordine che il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti (foto), mette in campo davanti a uno scenario estremamente travagliato che Prato sta vivendo attualmente.

Ma partecipazione in che senso, presidente?

"Intendo la necessità, oggi più che mai, di non restare spettatori. A Prato percepisco un rischio concreto di frattura tra la politica e la realtà sociale ed economica. Come associazione abbiamo il dovere di contribuire al dibattito, di sederci ai tavoli con istituzioni e altri attori del distretto, senza presunzione ma con la consapevolezza che la nostra responsabilità oggi è più grande che in passato".

Quanto è alto questo rischio di distacco?

"Molto. Ci avviciniamo a un appuntamento cruciale come le elezioni regionali e, paradossalmente, non si avverte alcun interesse tra i cittadini e langue il dibattito anche a livello istituzionale. Le cronache recenti hanno accentuato il senso di sfiducia. Eppure proprio adesso servirebbe coraggio: la città deve ritrovare la forza di guardare avanti, affidandosi a quelle energie sane e autorevoli che non mancano, ma che devono tornare a esporsi e a fare la differenza".

Quale ruolo possono svolgere le associazioni come Confartigianato Imprese Prato?

"Abbiamo il dovere di domandarci se, in tutti questi anni, siamo sempre riusciti a interpretare fino in fondo i bisogni e le paure di chi rappresentiamo.

È vero, a volte abbiamo dato per scontata la forza del nostro tessuto produttivo, dimenticando che la resilienza non è un dono naturale ma una conquista quotidiana. Ma proprio da questa consapevolezza vogliamo ripartire: tornando ad ascoltare di più, a essere presenza costante sul territorio, a proporre soluzioni concrete e non solo a reagire alle emergenze.

Le associazioni devono tornare ad essere motore di fiducia e di coesione, stimolando imprese e istituzioni a guardare avanti con coraggio".

Però, il contesto economico che stiamo vivendo non aiuta.

"Il panorama si fa sempre più complesso: tensioni internazionali, mercati incerti, domanda in calo.

Prato si trova ancora una volta sotto pressione, come tante altre volte nella sua storia. Ma ogni crisi è stata per noi un passaggio obbligato, una sfida che ci ha costretti a cambiare senza mai perdere la nostra identità".

Che cosa distingue davvero Prato rispetto ad altre città?

"Il mito del futuro. Altrove si celebra con nostalgia ciò che è stato. Noi, invece, abbiamo sempre creduto che il meglio dovesse ancora arrivare.

Questa convinzione ci ha permesso di innovare e correre più veloci degli altri. Oggi, però, avverto una tentazione diversa: rifugiarsi nei ricordi, accontentarsi di raccontare ciò che eravamo. È umano, ma non è la nostra strada.

Da qui l’appello: serve un atto collettivo di coraggio. Le imprese devono continuare a essere il cuore pulsante della città, le associazioni devono tornare motori di coesione, la politica deve recuperare il senso della responsabilità, smettendo di limitarsi ad amministrare il presente.

La città ha tutte le carte in regola: il talento della sua gente, la forza di una comunità che non si è mai arresa nei momenti più difficili. Non basta resistere: dobbiamo avere fame di futuro, pretendere di più, affrontare il domani con fiducia e un pizzico di sfrontatezza. È questo il tempo in cui dobbiamo smettere di attendere che qualcuno ci indichi la strada: dobbiamo tornare ad aprirla noi".

Presidente, in concreto, secondo lei da dove bisogna ripartire per dare un nuovo futuro alla città e alle sue imprese?

"Dall’orgoglio pratese, quello che ci ha resi un laboratorio vivo e ammirato. Non dobbiamo lasciare che il presente ci schiacci né farci sedurre dalla nostalgia. La nostra storia ci insegna che sappiamo essere avanguardia: facciamolo di nuovo, insieme.

Perché Prato non è mai stata una città che si guardava indietro, ma una città che correva davanti agli altri. E solo ritrovando questa corsa potremo scrivere un futuro all’altezza del nostro nome".