Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Tessile
Filati Omega lancia Linfa. Ecco il lino rigenerato
24 set 2025
Filati Omega lancia Linfa. Ecco il lino rigenerato

Il percorso innovativo intende ridurre sprechi e generare valore

La sostenibilità fa parte del dna della Filati Omega di Vaiano, che con Gabriele Innocenti, il Managing director dell’azienda, guarda sempre avanti e punta sull’innovazione. In particolare ha sviluppato il percorso di recupero e rigenerazione delle fibre, dando loro nuova vita.

Un’esperienza che Filati Omega

ha messo a punto insieme a brand rinomati del lusso e della moda. "Già da tempo abbiamo avviato a riciclare gli scarti di alcune griffe – spiega Innocenti – sia della fase supply chain che di pezzi non venduti per i più svariati problemi, come difetti o altro. Una proposta che sta riscontrando successo, perché di fatto si chiude il cerchio dalla fonte al produttore. Riportiamo a fibra i prodotti che ci vengono consegnati: da questi otteniamo nuovi filati che vengono impiegati per la realizzazione di altri capi finiti di maglieria o accessori. Questi ultimi sono rimessi in vendita: si chiude così il cerchio dell’economia da chi genera il rifiuto o lo scarto, che poi lo rimette in vendita addizionato con una parte di fibre che possono essere o di lana certificata Rws o di poliammide riciclato".

Ma non è tutto: Filati Omega, che ha il suo core business come manifattura filati, sia di produzione che di commercio di filati cardati per maglieria, tessitura, arredamento e accessori (come si legge sul sito dal 1962 filati cardati 101% Made in Italy), ha intrapreso un’altra importante sperimentazione che sta trovando ottimi riscontri, sempre in ambito dell’economia circolare e del riciclo in versione contemporanea. La fibra interessata a questo innovativo progetto è il lino, fibra che discosta dal tradizionale cardato riciclato e dalla lana.

Insieme a Pratrofabrics ha dato vita al progetto Linfa, che ha come obiettivo, appunto, quello di riciclare il lino con una nuova tecnologia di filatura.

"Il nostro obiettivo è uno: zero scarti nella produzione del lino – spiega Innocenti – Perciò abbiamo sviluppato un approccio circolare, che trasforma ogni scarto in nuova risorsa. Con Linfa il lino diventa simbolo di rigenerazione e responsabilità verso il pianeta". Il cuore del progetto sta nel recupero di quel materiale che prima veniva ritenuto scarto.

"Si recuperano scarti di confezioni, di tessuti di puro lino o scarti di produzione. Raccogliamo e trasformiamo anche gli scarti di tintoria, come i metri iniziali, le prove colore o i tessuti con piccole imperfezioni. Da qui si è ottenuto uno nuovo filo e abbiamo già un tessuto in produzione". Dunque oggi Linfa è un filato nuovo, composto per circa il 50% da lino rigenerato, che mantiene la raffinatezza estetica del lino tradizionale, ma con un impatto ambientale ridotto.

Sa.Be.

© Riproduzione riservata