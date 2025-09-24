Distretto al bivio: è l’ora di agire: "Aggregazioni e strategia comune"

C’è un’istantanea che fotografa lo stato di salute del distretto tessile pratese. E’ l’indagine "Perimetro reale", commissionata da Pratofutura per i suoi primi 40 anni in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Pin e Comune di Prato finalizzata a comprendere qual è il vero sentiment degli imprenditori tessili della città di Malaparte. Un progetto che è stato fortemente voluto dal presidente in carica Marco Ranaldo, secondo il quale è necessario capire a che punto è, dove sta andando e quali sono le aspirazioni del mondo imprenditoriale e della filiera tessile nel contesto globalizzato del XXI secolo.

Da dicembre 2024 a marzo 2025 sono stati compilati online oltre 350 questionari da parte degli imprenditori che hanno partecipato allo studio, curato nella raccolta dati e nell’analisi statistica dal professor Mauro Maltagliati (Unifi) e dalla professoressa Silvia Ranfagni (Unifi) sull’imprenditorialità nel distretto tessile e manifatturiero. I dati raccolti dicono che gli imprenditori pratesi sono ancora molto affezionati al distretto (44,8%), ma non si fidano più del ’sistema distretto’ per il quale il 47,2% prevede un declino nei prossimi cinque anni. Sono gli imprenditori più giovani quelli pronti ad unire le forze, anche in forme di aggregazioni totali o "di scopo".

"Il messaggio più importante che emerge dal sondaggio – commenta il presidente – è che gli imprenditori non vogliono cambiare lavoro, ma vogliono cambiare il metodo di lavoro. La stragrande maggioranza degli intervistati si rende aperta a fare un passo successivo". Come fare questo cambiamento di metodologia di lavoro? Per Ranaldo "le aggregazioni tra imprese, totali o di scopo, restano lo strumento principe per accrescere la dimensione delle aziende ma ci possono essere altri strumenti come fusioni, reti di impresa, acquisizioni". Un tempo si diceva ’piccolo è bello’, un paradigma che chiede di essere aggiornato in un contesto in cui "il calo dei fatturati, le incertezze geopolitiche e il mutamento delle abitudini di consumo stanno lasciando segni". Solo il 30% degli intervistati si dice fiducioso in una crescita futura; il 65% prevede stagnazione o declino, e un preoccupante 5% non si vede più sul mercato nei prossimi anni. Il distretto è troppo frammentato. Le aziende sono troppe e troppo piccole: "l’80% fattura meno di 10/k euro annui, il 60% meno di 3/k, il 35% sotto 1/k euro. A questa frammentazione si somma una scarsissima integrazione con la comunità imprenditoriale cinese, che continua a muoversi in parallelo".

Il sondaggio, presentato in Camera di commercio, rivela che manca un vero piano strategico di sviluppo tessile per il territorio. Oltre l’80% degli imprenditori ritiene l’apporto delle associazioni di categoria e della politica insufficiente o poco incisivo.

"Eppure, il distretto ha chiari punti di forza: creatività, capacita imprenditoriale, flessibilità produttiva, innovazione costante e un distretto composto da una rete di aziende capaci di fare filiera. Dalla ricerca emerge che il rilancio del distretto passa da alcune azioni prioritarie: investire nella formazione, favorire la collaborazione tra le Imprese e la loro crecita dimensionale, innovare tecnologicamente e digitalmente, rafforzare il ruolo della politica, comunicare meglio l’identita del distretto".

Per valorizzare questi asset serve un investimento strategico e coordinato per il territorio. "C’è un rischio reale di diventare un grande campionarificio – prosegue Ranaldo – ed è per questo motivo che va individuato un progetto condiviso che porti a mettere al centro le aziende provando a pensare Prato come una sorta di Prato spa".

Perimetro reale apre uno spiraglio: "l’86% degli intervistati si dichiara disponibile a valutare processi di aggregazione parziale, e oltre il 70% anche a forme integrative totali. Il 30% sarebbe pronto a cedere quote della propria azienda, a patto che si tratti di partner industriali e non finanziari – dice Ranaldo – Prato è a un bivio: ora è il tempo dell’azione. Le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le banche e la politica devono diventare i driver del cambiamento, agevolando l’accesso a strumenti normativi e finanziari studiati ad hoc".

Sara Bessi