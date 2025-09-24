Dazi, energia e nuove regole Ue: "Ripensiamo il modello d’impresa"

"Parlare oggi del futuro del distretto tessile di Prato significa affrontare una sfida complessa, ma non impossibile, ed è solo attraverso un ecosistema collaborativo che si può generare quella capacità di resilienza e rilancio di cui hanno bisogno le nostre imprese". Ne è convinto Emiliano Melani, presidente di CNA Toscana centro, che si sofferma a riflettere sul contesto produttivo segnato da rincari energetici, introduzione dei dazi e di nuove e vincolanti normative europee.

Qual è il quadro in cui si inserisce la filiera?

"La filiera oggi opera in un contesto sempre più complesso e precario, tra guerre che bloccano i mercati, dazi, aumento dei costi energetici e del costo del denaro, introduzione di nuove normative UE (solo per fare alcuni esempi) e si trova di fronte sfide come le transizioni digitale e ambientale che, se non governate e cavalcate, rischiano di indebolire l’intero comparto".

Quali strumenti servono oggi alla filiera tessile per uscire dalla crisi e affrontare le sfide di competitività globale, sostenibilità ambientale e instabilità geopolitica?

"Rilanciare la filiera tessile significa ragionare, insieme alle istituzioni, con un approccio sistemico fatto di investimenti e provvedimenti che devono guardare in molte direzioni, e faccio alcuni esempi: tecnologie intese come ERP integrati, sistemi di tracciabilità digitale e automazione dei processi produttivi alla formazione e riqualificazione professionale (in collaborazione con ITS e università), la predisposizione di nuovi strumenti di finanza agevolata e politiche industriali orientate a sostenere l’innovazione, la sostenibilità e l’internazionalizzazione delle PMI tessili, la costruzione di reti tra produttori, brand, centri di ricerca e startup".

In quale modo le aziende della filiera devono ripensare il proprio modo di fare impresa?

"Non esiste una strada unica e certa da percorrere, ma esistono visioni, esperienze e strumenti che ci indicano la direzione. Come associazione di categoria dobbiamo aiutare le imprese a ricostruire anche la narrazione dei nostri valori e quello che Prato rappresenta: il distretto tessile è un patrimonio di competenze, tradizione e innovazione. È il primo distretto tessile d’Europa, protagonista della transizione ecologica e digitale, e laboratorio avanzato di economia circolare".

Il distretto come può restare competitivo?

"Per restare competitivo, ha bisogno di una visione strategica condivisa, di risorse, e di politiche coraggiose. In questo senso, il Tavolo di distretto tessile, costituito dal Comune di Prato insieme alle organizzazioni datoriali e alle sigle sindacali, ha rappresentato un passo avanti fondamentale per aprire un canale con Bruxelles. Abbiamo costruito una piattaforma di distretto capace di integrare la filiera, promuovere l’innovazione e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro. Le imprese non possono aspettare la politica. Le opportunità costruite al Tavolo di distretto devono essere colte ora. Ecco perché al futuro governatore della Regione Toscana chiediamo di fare lobby con Prato e di accompagnare il distretto nel dialogo con Bruxelles".

Quali impegni per il futuro?

"Come associazioni di categoria, ci siamo già assunti impegni importanti, come nel caso del Patto per la legalità, ma dobbiamo proseguire nel nostro ruolo strategico di accompagnamento. I patti territoriali già esistenti, insieme alle iniziative del Tavolo di Distretto, dimostrano che è possibile creare un modello virtuoso di governance multilivello. Come CNA Toscana Centro, siamo pronti a fare la nostra parte. Chiediamo anche alle istituzioni regionali e nazionali di fare la loro: il futuro del distretto non è solo una questione economica, ma anche di identità, territorio, di comunità e di crescita possibile".