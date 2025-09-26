Crescita, innovazione e sostenibilità. Il tessile di Prato alla sfida globale

Innovazione, filiere e futuro. Il distretto tessile più grande d’Europa a confronto con le sfide contemporanee, che chiamano alla responsabilità imprese, istituzioni, politica e cittadini. L’occasione è stata data dalla giornata di ieri al Centro per l’arte contemporanea ’Luigi Pecci’ che ha ospitato la tappa toscana del ciclo ’Le sfide dei territori e dei distretti: QN incontra i protagoniste delle filiere’ con il convegno ’Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro’.

Grazie agli ospiti presenti il distretto pratese, uno dei cuori pulsanti della manifattura italiana e modello di economia circolare ante litteram, ha potuto raccontare una trasformazione, che non è solo industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. L’appuntamento, realizzato con il main partner TIM Enterprise e in collaborazione con il Centro Pecci e Ipsos, si è svolto in un luogo inconico quale il Museo Pecci. "Come il distretto tessile della nostra città anche il Centro, attraverso l’arte contemporanea offre uno strumento per capire l’epoca in cui viviamo, per riflettere sul nostro presente ma anche sul futuro", ha detto Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci nel portare i saluti iniziali.

Agnese Pini, direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! ha aperto il convegno sottolineando che "questa meravigliosa città è il distretto che porta in giro il Made in Italy, il momento attuale è complicato per l’industria, con cadute dirette su chi fa impresa. Anche Prato vive un momento delicato: vogliamo raccontare cosa significa fare impresa in un settore di eccellenza come il tessile".

’Tessile e territorio: il futuro si costruisce insieme’ è stato il tema del primo panel, moderato dalla vice direttrice de La Nazione Cristina Privitera sul ruolo strategico delle istituzioni e delle categorie nel guidare il distretto verso un modello più sostenibile. Per Emiliano Melani, presidente CNA Toscana Centro "in un contesto così complesso è importante fare rete e il tavolo del distretto è strumento principale, che si spera si possa portare avanti nonostante il commissariamento del Comune. Si deve pensare a una sorta di ecoambiente collaborativo e a linee guida: abbiamo bisogno di personale qualificato e sarebbe opportuno creare hub formativi. Le aziende sono pronte: serve l’aiuto della politica anche per ridare slancio all’export".

"Il distretto pratese – ha incalzato Davide Majone, segretario generale di Confartigianato Imprese Prato – non ha da imparare da alcuno. Lo abbiamo capito quando con il Tavolo del distretto siamo stati a Bruxelles nei mesi scorsi: possiamo essere leader veri a livello internazionale sulla sostenibilità in ambito tessile". Gabriele Innocenti, membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all’economia circolare, ha evidenziato "lo spirito di iniziativa del distretto capace di reagire e di essere ’green’. Abbiamo tutte le certificazioni del caso e dobbiamo fare rete per preservare la filiera. La politica torni ora al fianco della manifattura: le aziende hanno una funzione sociale. Il numero di addetti in questo ambito è del 43% del totale. Un unicum in Italia".

Nicola Neri, Ceo Ipsos, ha dato una lettura strategica del presente e del futuro del tessile: "Le aziende hanno chiari margini di miglioramento, soprattutto lavorando alla sostenibilità dei materiali e alla tutela del benessere dei lavoratori". E’ grazie alle esperienze condivise da quattro imprenditori nel panel moderato da Luigi Caroppo, responsabile La Nazione Prato, che è stato tratteggiato l’identikit del distretto, calando nel contemporaneo i temi di sostenibilità e rigenerazione dei materiali, transizione energetica e infrastrutture digitali. Protagonisti sono stati Leonardo Raffaelli managing director di Balli il Lanificio, Gaia Gualtieri founder & Ceo di DHG, Filippo Giagnoni responsabile produzione Lavatura Industriale La Fonte, Sara Dell’Orco, vicepresidente Dell’Orco & Villani. Susanna Jean, responsabile 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise, ha ribadito "l’importanza dell’industria tessile italiana di doversi interfacciare con sostenibilità e digitalizzazione".

Gli europarlamentari Dario Nardella (Pd) e Francesco Torselli (FdI) hanno focalizzato l’attenzione sull’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative. "Ci adoperiamo per azzerare le distanze tra l’Europa e le imprese – ha detto Nardella –. In Parlamento si sta costituendo un intergruppo con colleghi portoghesi, spagnoli e francesi sul tessile". Torselli ha annunciato che "è stata approvata la direttiva dell’Epr, la responsabilità estesa del produttore, che posticipa di 30 mesi l’entrata in vigore della tassa".

Sara Bessi