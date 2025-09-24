Contributi a sostegno delle aziende. Oltre 4 milioni a fondo perduto

Per sostenere la competitività del tessuto economico locale, la Camera di commercio di Pistoia-Prato ha messo a disposizione delle imprese oltre 4 milioni di euro in contributi a fondo perduto tra il 2021 e il 2024. Un impegno concreto per sostenere la crescita e la competitività in un mercato sempre più complesso. Cardine degli investimenti è stata la spinta verso innovazione digitale e transizione ecologica, ambiti a cui è stato destinato quasi un milione e mezzo di euro e, dal 2024, progetti di efficientamento energetico. Altro asse strategico è stata l’internazionalizzazione: con oltre un milione di euro sono state finanziate la partecipazione a mostre e fiere internazionali e l’adozione di servizi per l’export, fornendo strumenti per espandersi sui mercati esteri. Grande attenzione al capitale umano: circa 600mila euro hanno finanziato l’inserimento di giovani in azienda e i percorsi di alternanza per favorire il dialogo scuola e lavoro. Risorse camerali hanno permesso di sostenere il turismo e le imprese colpite dall’alluvione. "Questi stanziamenti sono frutto di un impegno a favore dello sviluppo delle nostre imprese – dice Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio Pistoia e Prato – l’entusiasmo con cui le aziende hanno risposto, esaurendo i fondi in tempi brevissimi, è la prova della validità di tali iniziative. Risorse che, però, non sono in grado di coprire tutte le necessità e le sfide delle imprese".