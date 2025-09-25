"Confronto più proficuo tra realtà produttive, associazioni e politica"

"Partecipazione: è la parola su cui voglio insistere. Partecipare significa assumersi la responsabilità di essere presenti, di portare idee, di contribuire al confronto con istituzioni e attori del distretto. Come Confartigianato abbiamo il dovere di farlo con umiltà ma anche con la consapevolezza che la nostra voce può e deve contare". Così Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato. "A Prato sento il pericolo di un distacco crescente tra politica e società civile. Stiamo andando verso un appuntamento cruciale come le elezioni regionali, ma il dibattito è debole così come l’interesse dei cittadini – dice –. In questo clima di sfiducia serve coraggio: la città deve ritrovare la voglia di guardare avanti, valorizzando quelle energie vive e credibili che ancora ci sono". E riflette sulle associazioni.

"Forse qualche volta abbiamo dato per scontata la forza del nostro tessuto produttivo, dimenticando che la resilienza è frutto di impegno quotidiano. È da qui che vogliamo ripartire: ascoltando di più, stando accanto alle imprese, proponendo soluzioni concrete. Le associazioni devono tornare a essere un punto di riferimento, capaci di ricostruire fiducia e di stimolare istituzioni e imprese a osare di più".

"La nostra vera ricchezza è stata sempre quella di credere che il futuro potesse offrire opportunità migliori. Oggi avverto la tentazione di fermarsi ai ricordi – auspica –. Dobbiamo ritrovare uno scatto collettivo di orgoglio e di fiducia. Le imprese devono continuare a essere il motore vitale della città, le associazioni tornare a fare da collante, la politica recuperare la responsabilità di pensare al domani e non solo all’oggi. Prato ha le risorse, l’ingegno, la forza di una comunità che non si è mai arresa. Non basta resistere: serve fame di futuro".