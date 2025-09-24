Balli il Lanificio. Innovazione tecnologica per guardare al futuro

Un lungimirante piano di investimenti per ottimizzare la produzione industriale, inserire nuove lavorazioni e assicurarsi una maggiore capacità di risposta alle richieste dei mercati internazionali.

Ecco che Balli il Lanificio conferma la propria filosofia d’innovazione e in un momento di contrazione mondiale del mercato tessile, rilancia la propria attività all’interno della propria sede storica di Prato.

Il piano di rinnovamento dei macchinari ha riguardato nello specifico il rafforzamento dell’attività del ciclo di nobilitazione, che sarà in grado di svolgere internamente una serie di lavorazioni che in precedenza non potevano essere svolte.

Un’attività che diventa quindi più stratificata e che abbraccia le nuove e maggiori richieste del mercato.

Gli interventi di rinnovamento dei macchinari sono iniziati durante il periodo feriale agostano, per poi essere completati entro la fine anno.

Alcuni macchinari sono stati acquistati, altri sono stati rinnovati con tecnologie di ultima generazione.

Un passaggio strategico quest’ultimo, visto che l’innovazione nei software consentirà un nuovo dialogo con i clienti: se in precedenza il ciclo di nobilitazione lavorava solo per la propria attività interna, adesso può aprire le porte alle lavorazioni per contoterzi.

I nuovi software installati, infatti, consentiranno di controllare un grande flusso di informazioni e comunicazioni che in precedenza non era possibile gestire.

"Crediamo fermamente nelle potenzialità del tessile, nelle capacità di innovazione e di stare sul mercato della nostra azienda, e nella ripresa del mercato internazionale – commenta Leonardo Raffaelli, managing director di Balli il Lanificio –. L’investimento in corso ci proietta verso il futuro, seguendo criteri di sostenibilità e in linea con gli obiettivi Esg, con particolare attenzione alla decarbonizzazione e

all’impatto ambientale.

Si tratta di un lavoro che ci porta anche a crescere come competenze e valori, elementi fondanti per il futuro del lanificio".

Balli il Lanificio prende l’occasione per fare anche il punto sull’andamento dei mercati internazionali nei primi sei mesi dell’anno in corso.

"I segnali confortanti stanno arrivando da alcuni mercati come da Germania, Cina, Olanda, Belgio e Italia – sottolineano dal lanificio di via Bologna –. Il primo semestre 2025 rispetto a quello dell’anno precedente si è chiuso con un +10,6%.

Si tratta di un valore ancora più importante se si pensa che sono numeri in controtendenza rispetto al Sistema Moda Italia. Bene anche la Cina con un +6,7%, mentre in Belgio e in Olanda abbiamo raggiunto in sei mesi gli obiettivi prefissati per tutto il 2025.

Siamo di fronte a dati confortanti, che ci confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta". Uno sguardo lungimirante che caratterizza da sempre l’attività di Balli il Lanificio.