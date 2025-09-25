"Arte ed ecosistemi. Una sfida da vincere"

Il distretto tessile pratese, le sue sfide per il futuro puntando su filiere ed innovazione nella declinazione contemporanea, si ritrova oggi in un luogo iconico della città, qual è il Centro per l’arte contemporanea ’Luigi Pecci’ di Prato. Lo fa grazie alla quinta tappa del ciclo QN Distretti.

"Il Centro Pecci è lieto di ospitare questo evento – afferma il direttore Stefano Collicelli Cagol (nella foto) –. Come il distretto di Prato anche il Centro, attraverso l’arte contemporanea offre un importante strumento per capire l’epoca in cui viviamo, per riflettere sul nostro presente ma anche sul futuro". Per Collicelli Cagol "l’incontro al Centro Pecci è un’occasione per raccontare la trasformazione del distretto, le sfide tecnologiche, e ambientali, il rapporto tra ricerca e cultura". Si tratta di tematiche che accomunano il territorio e il Centro Pecci. "Sono sfide che attendono anche il nostro Centro, impegnato da anni in

progetti rivolti a coniugare arte ed ecosistemi, materiali

rigenerati e sostenibilità delle risorse – conclude il direttore –, con l’auspicio di un dialogo e di una collaborazione sempre maggiore con l’industria e il territorio".