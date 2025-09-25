Giovedì 25 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Tessile
Tessile"Al lavoro per tutelare le imprese italiane nelle scelte dell’Europa"
25 set 2025
"Al lavoro per tutelare le imprese italiane nelle scelte dell'Europa"

Il comparto tessile pratese sotto la lente di Francesco Torselli, Europarlamentare FdI, che partecipa oggi a QN Distretti. "Il distretto tessile di Prato – afferma Torselli – rappresenta un’eccellenza europea, non solo per la qualità dei suoi prodotti ma per la capacità di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. In un momento in cui l’Europa impone nuove normative ambientali, è fondamentale che queste non si trasformino in un fardello insostenibile per le nostre PMI, ma in un’opportunità di crescita. Una prima vittoria in questa direzione è arrivata con il rinvio dell’entrata in vigore della responsabilità estesa del produttore: un segnale importante che dimostra come, se ascoltati, i territori possono incidere sulle scelte europee. Servono ora regole giuste, proporzionate e applicate con equilibrio, che tutelino le imprese dalla concorrenza sleale e da modelli produttivi come l’ultra fast fashion. In Europa – conclude – continuerò a battermi affinché il tessile italiano (e quello di Prato) venga ascoltato e difeso: la transizione verde non può passare sulla pelle dei nostri imprenditori".

