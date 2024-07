Pochi spazi produttivi. Opportunità in Vallata

"Attualmente si sta riscontrando una forte carenza di nuovi spazi produttivi, e questo, oltre a ostacolare la possibile crescita, crea un vortice speculativo che si traduce in un esasperato rialzo dei prezzi - spiega il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti -. In questo ambito occorre anche decidere il destino della Valbisenzio: si punta a un futuro fatto di turismo o sulla produzione? Nel secondo caso, occorre muoversi velocemente per rendere fruibile quest’area. A partire ovviamente dalla soluzione della questione che riguarda la 325".