"Soluzioni evolute al servizio di chi fa impresa"

Raggiungere una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi, lavorando sulla sostenibilità e sull’interazione tra operatori e macchine intelligenti. E’ questo il concetto di innovazione che sta investendo tutti i settori del mondo delle imprese, compreso il comparto della logistica e dei trasporti. In questo percorso di trasformazione dei processi di produzione un ruolo sempre più centrale viene rivestito dall’Intelligenza Artificiale come spiega Susanna Jean, Responsabile Offerta 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM dedicata alle grandi imprese e alla Pubblica Amministrazione.

"L’Intelligenza Artificiale – afferma Susanna Jean – sta emergendo come una delle tecnologie più trasformative, integrandosi con IoT e potenziata dalla connettività 5G per abilitare nuovi modelli produttivi e ottimizzare i processi. Grazie all’AI, le aziende possono raccogliere e analizzare enormi volumi di dati in tempo reale, migliorando le decisioni e incrementando l’efficienza operativa". In questo contesto in continua evoluzione TIM Enterprise, la più grande piattaforma ICT d’Italia, è in grado di supportare le aziende mettendo a disposizione asset strategici e tecnologie all’avanguardia.

"Sviluppiamo soluzioni evolute sfruttando le nostre competenze specifiche in ambito di connettività avanzata 5G e delle reti a bassa latenza, su Cloud ed Edge Computing, su IoT e Intelligenza Artificiale, su cybersecurity con tecnologie e soluzioni proprietarie”, spiega Susanna Jean che illustra anche quali siano i campi di impiego di AI, IoT e connessione 5G nei settori della logistica, dei trasporti e della manifattura.

"L’Intelligenza Artificiale, abbinata all’IoT e alla connessione 5G – riprende – trovano applicazione in numerose aree chiave: dalla manutenzione predittiva, che riduce i tempi di fermo delle macchine, all’ottimizzazione dei processi produttivi, minimizzando sprechi ed errori. Inoltre, l’automazione e la robotica avanzata consentono alle macchine di adattarsi dinamicamente alle esigenze della produzione, mentre il controllo qualità intelligente migliora l’individuazione dei difetti nei prodotti, riducendo gli errori umani. Infine, le tecnologie emergenti potenziano la logistica e la gestione della supply chain, riducendo costi e ottimizzando l’approvvigionamento".

Con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più avanzate da mettere a disposizione delle imprese, TIM Enterprise collabora anche con i Competence Center Nazionali. "Collaborare con i Competence Center ha per noi un valore strategico – conclude la Responsabile Offerta 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise – perché ci consente di far evolvere più rapidamente le soluzioni e di supportare concretamente le imprese nel loro percorso di digital trasformation".