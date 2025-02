Qapla': Innovazione e Sostenibilità nella Gestione delle Spedizioni eCommerce

di Giovanni Di Caprio

Comunicazione, semplificazione ed efficienza. Qapla’ è una delle società più avanzate nel settore della gestione delle spedizioni in Italia, oltre a facilitare e migliorare la gestione degli eCommerce.

Cristina Massa, head of sales di Qapla’, come vi piazzate a livello nazionale nel settore?

"La nostra piattaforma offre soluzioni all’avanguardia che semplificano e potenziano l’intero processo logistico, garantendo un monitoraggio preciso e una gestione efficiente delle consegne. Inoltre, ci distinguiamo come i più performanti nel migliorare la comunicazione post-vendita, trasformando ogni aggiornamento di tracking in un’opportunità di marketing e fidelizzazione per gli eCommerce".

Invece, secondo lei, l’Italia sul piano della gestione eCommerce attraverso software come il vostro che posizione raggiunge a livello mondiale?

"L’Italia, nel panorama globale della gestione eCommerce tramite software avanzati, sta guadagnando sempre più rilevanza. Soluzioni italiane come la nostra hanno una forte vocazione internazionale: Qapla’ ha integrato oltre 450 corrieri in tutto il mondo, offrendo un tracciamento che copre una quantità di paesi veramente molto vasta".

Alcuni esempi dei Paesi in cui operate?

"Al momento, il nostro focus principale è su Italia e Spagna, ma siamo pronti ad accogliere nuove opportunità internazionali".

In generale, anche altre aziende italiane del settore puntano ai mercati esteri.

"La competizione a livello globale è intensa. Qapla’ si distingue per il modo in cui ha evoluto il concetto di gestione delle spedizioni, trasformandolo in un potente strumento di marketing post-vendita".

Com’è andato il vostro 2024? "Il 2024 si è chiuso con un quadro generale positivo per l’eCommerce, anche se con una crescita più contenuta rispetto all’anno precedente: +6% contro il +13% del 2023. Per Qapla’, invece, è stato un anno estremamente interessante e dinamico, caratterizzato dal rilascio di molte nuove funzionalità che hanno ulteriormente potenziato la nostra piattaforma. Inoltre, abbiamo consolidato il nostro servizio sia per i clienti storici che per i nuovi, continuando a migliorare l’intera esperienza con la piattaforma".

Un settore in rapida ascesa.

"Il nostro ambito è in continua crescita, nel 2025 ci aspettiamo che sempre più aziende sentano l’esigenza di automatizzare i processi logistici per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e rendersi più sostenibili. La gestione delle spedizioni è un aspetto sempre più strategico e soluzioni tecnologiche avanzate semplificano questi processi. Noi siamo pronti a supportare le imprese in questa evoluzione, offrendo strumenti sempre più performanti per ottimizzare la logistica e potenziare la comunicazione".

Sostenibilità è la parola chiave del futuro di molte imprese. "Come società benefit, ci impegniamo a fare la nostra parte per la sostenibilità, anche attraverso il nostro software. Abbiamo sviluppato tecnologie avanzate per la gestione dei ’Pudo’ (Pick-Up & Drop-Off points), che migliorano l’efficienza logistica e riducono le emissioni legate al trasporto". E nelle vostre sedi?

"Abbiamo eliminato l’uso della plastica e utilizziamo materiali ecologici e riciclabili. Inoltre, promuoviamo lo smart working e il full remote, riducendo i viaggi e le emissioni di CO2. Siamo convinti che ogni scelta possa fare la differenza, e per noi la sostenibilità è una missione concreta e costante".