Qapla' chiude il 2024 con nuove funzionalità e previsioni di crescita per il 2025

Il 2024 si è chiuso da ormai tre mesi, così anche Qapla’ stila un bilancio dell’anno trascorso con un augurio per i 365 giorni che stiamo vivendo. Qapla’ ha chiuso l’anno in "modo estremamente interessante e dinamico, un periodo caratterizzato dal rilascio di molte nuove funzionalità che hanno ulteriormente potenziato la nostra piattaforma – annuncia Cristina Massa, head of sales dell’azienda –. Inoltre, abbiamo consolidato il nostro servizio sia per i clienti storici che per i nuovi, continuando a migliorare l’intera esperienza con la piattaforma".

Il 2024 si è chiuso con un quadro generale positivo per l’eCommerce, anche se con una crescita più contenuta rispetto all’anno precedente: +6% contro il +13% del 2023.

Un 2025, quindi, che non può che essere in rapida ascesa per la logistica legata all’eCommerce: "Quest’anno ci aspettiamo che sempre più aziende sentano l’esigenza di automatizzare i processi logistici per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e rendere le loro operazioni più sostenibili – dice Massa –. La gestione delle spedizioni è un aspetto sempre più strategico e soluzioni tecnologiche avanzate saranno fondamentali per semplificare questi processi. Noi siamo pronti a supportare le aziende in questa evoluzione, offrendo strumenti sempre più performanti per ottimizzare la logistica e potenziare la comunicazione".

Qapla’ ha integrato oltre 450 corrieri in tutto il mondo, offrendo un tracciamento che copre una quantità di paesi veramente molto o vasta e offre soluzioni all’avanguardia che semplificano e potenziano l’intero processo logistico.

g. d. c.