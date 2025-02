MORC2: Innovazione e Automazione Industriale in Mostra a IPACK-IMA 2025

Fondata nel 1996 in un piccolo ufficio a Faenza, MORC2 si è affermata come punto di riferimento nell’automazione industriale grazie all’impegno e alla passione dei suoi fondatori, Giuseppe Zaccaria e Roberto Mazzoni, e alla costante crescita aziendale. Inizialmente attiva come rappresentante esclusiva in Italia dei trasportatori a rullini frizionati Slip-Torque® della statunitense Shuttleworth®, l’azienda ha saputo evolversi fino a progettare soluzioni personalizzate per la movimentazione e il trasporto automatizzato, garantendo efficienza, igiene e innovazione.

"MORC2: UN’AZIENDA GIOVANE E STRUTTURATA CHE GUARDA AL FUTURO"

Con un team di oltre 50 addetti, di cui il 75% under 35, un’area produttiva di 4.500 metri quadrati, certificazioni di qualità e un forte orientamento alla soddisfazione del cliente, MORC2 continua a investire nell’ottimizzazione dei processi industriali. Un esempio di imprenditoria romagnola di successo, pronta a confrontarsi con le sfide del futuro, anche attraverso eventi chiave come la fiera milanese di respiro internazionale IPACK-IMA 2025.

MORC2 progetta e realizza soluzioni avanzate per la movimentazione e il trasporto, automatizzando processi come smistamento, raggruppamento, impilamento, rotazione e molto altro. Grazie a un approccio orientato al miglioramento continuo, l’azienda ottimizza il livello di automazione nei processi aziendali e produttivi in diversi settori industriali. Oltre a soluzioni specifiche, l’azienda progetta, costruisce e collauda impianti completi chiavi in mano, garantendo un servizio integrato, professionale e orientato ai risultati. Ogni soluzione automatizzata è sviluppata per aumentare produttività ed efficienza, rendendo le aziende più competitive sul mercato.

MORC2 è leader nella progettazione e realizzazione di linee automatizzate, personalizzate per le esigenze dei più diversi settori industriali: packaging, alimentare, farmaceutico, meccanico, stampa, automotive, non-food e cartario.

"IL PARTNER AFFIDABILE PER L’OTTIMIZZAZIONE E L’AUTOMAZIONE PERSONALIZZATA DELLE LINEE PRODUTTIVE"

Il team tecnico di MORC2 affianca i clienti nell’analisi delle loro linee automatizzate, individuando opportunità per ottimizzare i processi produttivi e migliorare l’automazione nelle aree che necessitano di maggiore efficienza. L’azienda è riconosciuta per l’affidabilità e la completezza dei suoi servizi (analisi preliminare, progettazione, realizzazione, installazione e collaudo, servizio post-vendita) offrendo soluzioni personalizzate e garantendo un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo.

MORC2 si distingue per il suo costante impegno verso la sostenibilità, adottando fonti energetiche rinnovabili e integrando soluzioni innovative in ogni ambito della propria attività. Dalla progettazione degli spazi produttivi all’implementazione di tecnologie avanzate, ogni scelta riflette un profondo rispetto per l’ambiente e un’autentica attenzione al benessere dei dipendenti e della comunità circostante. L’azienda vanta certificazioni di alto livello, tra cui UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 ed ESG, a testimonianza della qualità e della responsabilità sociale che la caratterizzano.

Dal 27 al 30 maggio MORC2 sarà protagonista a IPACK-IMA, l’evento internazionale di riferimento dedicato alle tecnologie per il processing e il packaging nei settori food e non-food, in programma a Milano.

Con una brand identity rinnovata e un allestimento dal forte impatto visivo, il team di MORC2 presenterà le proprie metodologie di lavoro, approfondendo le principali sfide legate all’automazione e offrendo ai visitatori un’opportunità unica di confronto e aggiornamento sulle soluzioni più innovative del settore.