Logistica e trasporti. Il mondo dell’impresa punta sull’innovazione

Innovazione e rispetto del Pianeta. Una doppia sfida per i distretti industriali italiani. L’evento ’Logistica, Packaging e Trasporti: la trasformazione dei distretti tra innovazione e ambiente’ – che si svolge oggi dalle 17 alla Fondazione Fashion Research Italy di Bologna – guarda a questo nuovo approccio imprenditoriale mettendo al tavolo del confronto istituzioni e imprese per delineare il futuro del comparto. L’incontro fa parte del ciclo ’QN Distretti - Le sfide dei territori e dei distretti italiani’, progetto promosso da Quotidiano Nazionale.

Dopo l’apertura dei lavori di Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino, l’intervento di Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. A seguire il saluto di Pietro Cervellati, Brand Ambassador della Fondazione Fashion Research Italy e quelli delle istituzioni: Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna; Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna; Anna Lisa Boni, assessora del Comune di Bologna.

Il convegno prosegue con un’analisi di scenario affidata a Nicola Neri, Ceo di Ipsos, che presenta dati inediti sulle nuove tendenze nei comportamenti dei consumatori e la percezione della sostenibilità nei prodotti e nei servizi. A seguire la proiezione del video ’Vox Populi’, che raccoglie testimonianze di cittadini, operatori ed esperti, con uno sguardo su aspettative e sfide del comparto.

Uno dei momenti centrali dell’evento è la tavola rotonda ’La voce del territorio: opinioni e prospettive sul futuro dei distretti’, moderata da Valerio Baroncini, in cui si discuterà di logistica intelligente e sostenibile, con nuove soluzioni tecnologiche per ottimizzare la gestione dei flussi così come di packaging innovativo ed ecologico. Sotto la lente anche digitalizzazione e automazione e la cooperazione tra imprese per affrontare le sfide globali. Tra i relatori Stefano Cattorini, Direttore Generale BI-REX; Susanna Jean, Responsabile Offerta 5G, Verticals e IoT TIM Enterprise; Sergio Lo Monte, Segretario Nazionale Confartigianato Trasporti; Marco Marcatili, Direttore Sviluppo Nomisma.

Durante l’evento di QN spazio anche all’innovazione con l’incontro ’Visioni di domani: la startup che cambia le regole del gioco’, in cui è presentata una giovane impresa capace di rivoluzionare il settore con nuove idee e tecnologie. A intervenire saranno Cristina Massa, Head of Sales di Qaplà, e Simone Arminio, Responsabile Money Vibez. La giornata – resa possibile grazie al supporto del Main Partner TIM Enterprise, dei partner BI-REX, CAR e Confartigianato e alla collaborazione con Ipsos e la Fondazione Fashion Research Italy – si conclude con uno spazio dedicato al confronto con il pubblico, seguito da un cocktail di networking.

"L’Università di Bologna – illustra Giovanni Molari – si distingue per il suo impegno nella formazione di talenti e in questo quadro le lauree di area tecnologica e scientifica rivestono un ruolo strategico. Inoltre, grazie agli accordi quadro con importanti aziende del territorio e a livello internazionale, offriamo opportunità concrete di collaborazione tra mondo accademico e produttivo".

"Logistica, packaging e trasporti – dice Vincenzo Colla – rappresentano settori strategici per l’Emilia-Romagna. Digitalizzazione e sostenibilità sono gli indirizzi strategici che abbiamo scelto nel Patto per il Lavoro e per il Clima, insieme alle competenze, che sono fondamentali per accompagnare l’evoluzione di queste filiere sui mercati globali". "Si tratta – spiega Anna Lisa Boni – di settori sono cruciali per l’economia, ma anche molto impattanti dal punto di vista delle emissioni di gas climalteranti, dell’inquinamento e del consumo di risorse. Bologna può diventare un laboratorio per sperimentare nuove soluzioni e modelli di governance, rendendo il territorio più sostenibile".