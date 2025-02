"L’Intelligenza Artificiale nuova frontiera per la nostra economia"

Aiutare le imprese nel loro percorso di crescita, sostenendole rispetto alle sfide dell’innovazione e della competitività sui mercati. È l’ambizione di BI-REX – uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del Piano governativo Industria 4.0. – che sarà presente oggi all’evento di QN Distretti nella figura del direttore generale Stefano Cattorini nell’ambito della tavola rotonda ’La voce del territorio: opinioni e prospettive sul futuro dei distretti’.

"Dopo l’ottimo lavoro realizzato nel corso di questi anni con il Piano Industria 4.0 – afferma Stefano Cattorini –, il nostro obiettivo è adesso di configurarci come fondamentale punto di riferimento per le imprese anche per quanto riguarda Transizione 5.0. E’ bene specificare che le due misure non entrano in conflitto e nessuna delle due esclude l’altra, ma corrono su binari paralleli: le imprese possono avvantaggiarsi delle opportunità offerte da entrambe e noi continueremo a mettere a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per innescare i processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.

"Lo faremo – continua il direttore generale di BI-REX – in virtù del nostro ruolo in qualità di soggetto attuatore Pnrr e grazie alle tecnologie, competenze e servizi che abbiamo messo a punto, sviluppato e affinato fin dalla nostra creazione. Mi piace sottolineare soprattutto l’enorme impatto della AI generativa: nella nostra Linea Pilota abbiamo soluzioni e casi d’uso costruiti a misura di piccole medie imprese. Tra le varie attività che stiamo portando avanti su scala nazionale – conclude Cattorini –, segnalo non solo il lancio del quinto bando per progetti di innovazione tecnologica, ma anche l’apertura della seconda sede BI-REX, a Palermo".