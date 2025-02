Ipsos: Innovazione e Sostenibilità al Centro delle Ricerche di Mercato

di Giovanni Di Caprio "Un’azienda in cui le persone mantengono una forte centralità e chiunque può fare la differenza e lasciare il segno". Ipsos è una delle più grandi realtà al mondo nel settore delle ricerche di mercato, analisi di opinione e consulenza strategica, grazie a una rete operativa di 20mila professionisti e 90 mercati d’azione. Nicola Neri, ceo dell’azienda, in una realtà in rapida e costante evoluzione, quali sono le azioni che ritenete più importanti e che adottate per raggiungere i vostri obiettivi? "In un mondo sempre più articolato, complesso ma anche competitivo, Ipsos si impegna a mantenere una posizione di leadership". Come? "L’innovazione tecnologica è al centro della nostra attività: investiamo in nuove tecnologie e strumenti digitali, con particolare attenzione all’Intelligenza artificiale generativa, per migliorare l’acquisizione e l’analisi dei dati e garantire che le nostre ricerche siano sempre più precise, tempestive ed azionabili". Altre componenti fondamentali sono l’agilità e la formazione del team... "Oggi più che mai dobbiamo essere flessibili e adattabili. La personalizzazione dei servizi è essenziale, lavoriamo a stretto contatto coi nostri clienti e partner per comprendere le loro esigenze specifiche e sviluppare soluzioni su misura che li guidino nelle decisioni strategiche". Mercati, società e persone. Parlando di futuro, in mezzo a questi tre temi ci sono anche la sostenibilità e lo sguardo al domani. Qual è l’operato di Ipsos in merito all’economia green e al futuro? "Ipsos è un gruppo fortemente impegnato nelle tematiche esg. Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, il cambiamento climatico rimane una nostra priorità. Nel 2023, Ipsos ha preso l’impegno di azzerare le emissioni entro il 2050, in conformità con l’Accordo di Parigi". In che modo? "Questo si traduce in scelte concrete nella gestione quotidiana dei nostri business e nella scelta dei nostri partner con nuovi studi volti a comprendere come società, aziende e individui affrontano queste sfide globali. Conduciamo ricerche approfondite per analizzare l’evoluzione delle percezioni e dei comportamenti in materia di sostenibilità ambientale e sociale". Come pensa sarà il futuro? "Guardando ai prossimi anni mi aspetto e auspico che il settore delle ricerche di mercato sappia continuare ad evolversi, diventando sempre più strategico per lo sviluppo di aziende e istituzioni. Le trasformazioni recenti, guidate dai nuovi bisogni dei clienti, dai dati disponibili e dai progressi tecnologici, influenzeranno ancor più profondamente il nostro lavoro". Di che tecnologie parla? "Intelligenza artificiale e social intelligence diventeranno ancora più integrate nelle nostre metodologie, migliorando l’analisi, l’interpretazione e l’azionabilità dei dati. Il nostro lavoro deve sempre più permettere ad aziende private ed istituzioni pubbliche di fare scelte che abbiano un impatto concreto". Per quando riguarda Ipsos, cosa si aspetta per il 2025? "Negli ultimi anni ci siamo trasformati proprio per prepararci a queste evoluzioni del settore. Abbiamo creato un ambiente in cui la solidità metodologica e scientifica, l’innovazione, la collaborazione tra le diverse divisioni aziendali e il contatto diretto con i clienti sono centrali nel nostro lavoro quotidiano". Evoluzione che soddisfa anche i vostri clienti? "La maggiore gratificazione dei nostri partner oggi. Abbiamo costantemente messo in discussione noi stessi, senza mai abbandonare i nostri valori fondamentali di integrità morale e dell’importanza di fornire una comprensione approfondita attraverso ogni studio. I valori e l’ambiente che viviamo ogni giorno fanno davvero la differenza".