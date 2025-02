Imprese artigiane in Emilia Romagna: digitalizzazione e transizione green in crescita

"Oltre il 65% delle imprese artigiane dell’Emilia Romagna hanno intrapreso azioni verso la digitalizzazione e la transizione green, sfatando il mito che le piccole imprese siano lente in questi processi", spiega Davide Servadei. "Al contrario, c’è una grande attenzione e sensibilità, soprattutto tra i giovani, che sono molto attenti ai temi del green e della transizione ecologica, di cui siamo estremamente orgogliosi – sottolinea ol presidente – Grazie anche ai bandi regionali che hanno incentivato la digitalizzazione 4.0, Confartigianato ha sostenuto fortemente questo cambiamento. Oltre a spingere sulla digitalizzazione, ci impegniamo anche sulla gestione dei rifiuti e sull’adozione di comportamenti eco-sostenibili".

Questo impegno si riflette anche nel settore della mobilità, con una crescente diffusione di auto elettriche e ibride. Secondo i dati dell’Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna, nel 2024 la provincia di Bologna ha registrato 54.896 auto con alimentazione elettrica o ibrida. In soli cinque anni, la diffusione delle auto ibride o elettriche è passata da 2.391 ogni 100mila veicoli a 8.642, ponendo Bologna tra le prime otto province italiane per diffusione. Nonostante questo progresso, però, per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) al 2030, servirebbero circa 49.000 auto elettriche in più ogni mese. Tuttavia, secondo i dati Unrae, nei primi undici mesi del 2024 sono state immatricolate meno di 6mila auto elettriche al mese, mostrando quanto sia ancora lunga la strada.

a. p.