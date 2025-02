Ferrovie e Almaviva lanciano Sagitta per innovare la logistica digitale

Ferrovie e Almaviva insieme per migliorare la logistica. I due gruppi hanno infatti dato vita a Sagitta, un consorzio per promuovere in ambito internazionale soluzioni digitali distintive nel settore dei trasporti e della logistica e iniziative in ambito nazionale in grado di accelerare la realizzazione delle infrastrutture digitali a supporto di settori strategici per il sistema Paese.

Il consorzio, spiega una nota, "ha l’obiettivo di affermare sui mercati globali di interesse congiunto, tra cui Europa, America del Nord, America Latina, Medio Oriente, Nord Africa e India, soluzioni digitali per la mobilità del futuro, come Traffic Planning & Management, Transport Planning & Management, Digital Twin & State Health Monitoring Infrastructure, Multimodal Integrate Mobility, Ticketing, Infomobility".

In Italia si farà promotore di "progetti a supporto di settori strategici per il Paese, finalizzati a realizzare e gestire piattaforme digitali di rilevanza nazionale al servizio della mobilità sostenibile, del turismo, del monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e della logistica intermodale. Presidente del Consorzio è stato nominato Francesco De Leo, manager di Fs, e consigliere delegato Smeraldo Fiorentini, dirigente di Almaviva.

Sagitta, spiega ancora la nota, consentirà al gruppo Fs "di consolidare il proprio ruolo nell’esportare l’eccellenza del made in Italy all’estero nel settore dei trasporti, di accelerare lo sviluppo di piattaforme digitali che possano favorire modalità di trasporto delle persone e delle merci più efficienti, efficaci e sostenibili".