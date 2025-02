Car Concessionaria Bologna: Soluzioni Green e Noleggio per una Mobilità Sostenibile

Trilli Zambonelli, titolare dell’azienda di famiglia Car Concessionaria a Bologna, dal 1961 siete un punto di riferimento per i cittadini e il territorio per il settore automobilistico. Quali sono le soluzioni green e innovative che offrite ai clienti?

"L’offerta, sia per le auto sia per i mezzi commerciali, è varia e ampia. Proponiamo alla vendita veicoli con motorizzazione termica, elettrica o ibrida, ma c’è anche la possibilità di soluzioni a noleggio, che forniscono al cliente un’alternativa all’acquisto, rendendo la scelta meno vincolante. Stiamo vivendo ancora una fase di transizione, dunque sollevare il cliente da quella spesa, offrendogli di utilizzare un prodotto ibrido o elettrico senza però il vincolo dell’acquisto, è un’ottima alternativa".

Poi?

"Contiamo su vetture sostitutive o dimostrative che possano permettere all’acquirente di approcciarsi al mezzo commerciale per la sua azienda o all’auto per la sua mobilità. Questo permette al pubblico di capire come funziona il mondo dell’elettrico o dell’ibrido. Oltre a questo, garantiamo una consulenza dedicata alle ricariche, agli abbonamenti e al sistema di gestione di un mezzo elettrico". Da quanto tempo Car offre questi servizi?

"Da svariati anni le case automobilistiche propongono questi prodotti, ma, guardando alle ultime normative, negli ultimi anni c’è stata un’accelerazione molto forte".

Crede sia aumentata la sensibilità e l’attenzione degli utenti sotto questo aspetto?

"Sicuramente. Al di là di alcune politiche che, al momento, fanno sì che la gestione di questi mezzi sia agevolata, con minori costi e maggiore accessibilità al traffico limitato, è cambiata la sensibilità delle persone, più attente alla tutela dell’ambiente e all’ecologia, con un più elevato rispetto del green".

Per quali utenti è indicato un mezzo ibrido o elettrico?

"Per chi ha un utilizzo prettamente urbano dell’auto o percorre brevi o medie distanze, il vantaggio c’è, perché queste vetture sono meno onerose sia nel costo di utilizzo sia in quello di ricarica".

Sul trasporto merci, invece, a che punto siamo?

"Al momento non ci sono ancora soluzioni compatibili con la lunga percorrenza dei mezzi pesanti, dunque non è attuabile un discorso di conversione in elettrico di questi grandi trasporti. Pian piano si troverà una soluzione anche per questo settore, ma nel frattempo è molto diffuso l’ultimo miglio in elettrico, che rende la consegna e il trasferimento delle merci sostenibile all’interno dei percorsi urbani".

Ci racconta di Car?

"Nasciamo nel 1961 come Concessionaria Alfa Romeo, ma nel corso dei decenni abbiamo ampliato sempre di più la nostra proposta commerciale, in modo da soddisfare le richieste del mercato, che è diventato maggiormente variegato e competitivo. Il nostro principale obiettivo è la soddisfazione del cliente, non offrendo un prodotto standard, ma proponendo un acquisto costruito su misura, in base alle esigenze e alle aspettative del cliente".

Dagli anni Sessanta siete parte integrante della città. Che impegno è?

"Car è un tutt’uno con Bologna, c’è un filo diretto, una connessione, che ci unisce al territorio e ai clienti".

Ci spieghi meglio.

"Ogni volta che mi interfaccio con una persona, nei più svariati contesti o occasioni, l’interlocutore conosce Car o qualcuno che ha comprato una macchina da noi: da un amico a un parente, i bolognesi si sono rivolti a noi almeno per la scelta di un veicolo. Ma c’è un’immagine ancor più gratificante".

Quale?

"Mi hanno raccontato che, rientrando a Bologna, l’insegna della nostra concessionaria simboleggia l’arrivo a casa. Un’immagine che ci fa capire l’importanza della nostra realtà".

Quanti sedi contate?

"Tre: quella di viale Pietramellara e di via Cipriani si occupano della parte commerciale e assistenziale, mentre la sede di via dell’Industria è dedicata al mondo dell’usato, alle vetture aziendali, a quelle a chilometro zero e al mondo dei mezzi commerciali e dei pick up".

Quali sono le previsioni per il 2025?

"Sarà un anno di ulteriore transizione, ma che ci vede pronti ad affrontare il mercato offrendo sempre prodotti di qualità e che corrispondano alle esigenze degli utenti".