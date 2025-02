Alma Mater: 260 corsi di studio tra innovazione e internazionalizzazione

Un totale di ben 260 corsi di studio, che spaziano dalle discipline tradizionali a quelle più innovative, erogati nei cinque campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini: è il panorama formativo che l’Alma Mater offre a studentesse e studenti per prepararli ad affrontare al meglio le sfide del mondo contemporaneo.

Tra le novità, la Laurea magistrale a ciclo unico in ’Veterinary Medicine’ (a Bologna), la prima in Italia erogata in lingua inglese, che mira a formare medici veterinari in grado di operare in un settore sempre più globalizzato.

L’Alma Mater offre, inoltre, 114 Corsi di studio internazionali, segno della grande attenzione dell’Ateneo verso l’internazionalizzazione.

Studentesse e studenti possono scegliere, dunque, all’interno di un’offerta formativa particolarmente ricca e variegata in tutte le aree disciplinari e ampiamente caratterizzata in senso internazionale, supportati da attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, sempre più organiche e con crescente attenzione per chi attraversa momenti di difficoltà personale. Tra gli obiettivi, quello di migliorarsi continuamente e sperimentare nuove modalità di insegnamento.